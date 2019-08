Johnson se desmelena con el ‘brexit’ y pone los pelos de punta a España

La llegada de Boris Johnson al número 10 de Downing Street ha puesto los pelos de punta ante la descabellada perspectiva de un brexit duro a partir del 31 de octubre. Los medios de comunicación españoles alertan del contagio en este país de una salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) a las bravas. Aunque el excéntrico líder del Partido Conservador y, por ende, primer ministro no las tiene todas consigo (la mayoría tory en la Cámara de los Comunes se ha reducido a la mínima expresión y entre sus correligionarios no existe el pensamiento único), los andares del exalcalde de Londres y exministro de Asuntos Exteriores generan inquietud y aterrorizan a la población europeísta. ¡Qué cabe esperar de alguien que veía más probable reencarnarse en una aceituna o encontrar a Elvis Presley en Marte que convertirse en premier! Es lo que hay. Exportadores, bancos, aerolíneas y agentes del sector turístico se llevan las manos a la cabeza. Pero gritar con los brazos cruzados no parece ser la mejor solución.

En este escenario, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha anunciado un plan posbrexit de esa comunidad autónoma, que incluirá acciones para “paliar” los efectos de la desconexión y “en defensa de las exportaciones, el turismo y los valencianos y valencianas residentes en suelo británico”. Además, el Ejecutivo de la Región de Murcia ha activado el brexam, “una herramienta interactiva, a través de la cual y, tras rellenar diversos datos sobre las características de la empresa, relacionados con la estrategia y el modelo de negocio, fiscalidad, aduanas, marco legal y regulatorio, organización, personas y el marco financiero, generará un informe que le mostrará, de forma automática, el nivel de madurez y exposición obtenido por cada entidad, así como un análisis comparativo por cada dimensión del modelo, cuyo resultado se comparará con el resto de las organizaciones que hayan respondido al cuestionario”.

En el segundo semestre de 2016, todavía vigente la alianza de CC con el PSOE, se creó en Canarias, pionera, la comisión de trabajo de seguimiento y evaluación de las consecuencias del brexit en el Archipiélago. Entonces se fijaron tres objetivos fundamentales: realizar un seguimiento del proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea; elaborar estudios del impacto sobre la economía canaria, y examinar las medidas que se deberían adoptar para amortiguar el golpe. En 2017 (marzo y diciembre) se celebraron sendas sesiones, otra en 2018 (septiembre), y dos más en 2019 (febrero y mayo). En febrero de 2017 se entregó a Guy Verhofstadt, negociador jefe del brexit en nombre del Parlamento Europeo, los informes pertinentes. En marzo se remitió un escrito a Michel Barnier, negociador jefe de la Comisión Europea. La misma documentación se envió al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en la Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue). En octubre se trasladó al Comité de las Regiones de la Unión Europea “una amplia contribución sobre el impacto del brexit en Canarias, en la que se recoge las posibles consecuencias en las Islas y las medidas adoptadas hasta ese momento”. En la Carue, de mayo y en diciembre de 2017, la comunidad autónoma de Canarias identificó los sectores económicos que se podrían ver más afectados y solicitó la apertura de “un canal institucional para el intercambio fluido de información” entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. En esa línea, se expuso la necesidad de que se tuvieran en cuenta las particularidades de las llamadas regiones ultraperiféricas (RUP) en lo que respecta a la libre circulación de personas, bienes y servicios, dado el “elevado grado de interrelaciones con el Reino Unido y de cooperación en áreas como el turismo y las producciones tradicionales”. A lo largo de 2018 hubo contactos periódicos con la CE con motivo del mandato canario en la Conferencia de Presidentes de las RUP. En febrero y mayo de 2019 se transmitieron al Gobierno de la nación alternativas con miras a una eventual pérdida de ayudas para el sector primario de exportación. Recientemente, CC ha pedido la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados.