Rap, ‘trap’, ‘dance’ y verbena en la primera edición de FasniaBaila

Una buena dosis de rap, trap, dance y los sonidos latinos más típicos de las orquestas será el alimento principal de los fiesteros que acudan al nacimiento de FasniaBaila 2019, una cita de entrada libre que se celebrará en el municipio tinerfeño mañana, a partir de las 19.00 horas.

El rapero Dudu Dog y el dj Quique Serra serán los grandes protagonistas. Cada uno, experto en su género, llevará al escenario una actuación muy enfocada a los más jóvenes.

Así lo asevera Dudu (Eduardo Sánchez), quien reconoce que las formas de trabajo de los artistas han cambiado muchísimo. “Antiguamente, uno trabajaba enfocado en un disco, escribir alrededor de 40 canciones para quedarme con 20 que saldrían a la luz en formato CD. Ahora saco single tras single, acompañado de un videoclip; el público de hoy en día necesita ver, además de escuchar”. Dudu y su alter ego Cat Cash harán latir en el escenario sonidos urbanos como el rap, hip hop e incluso el trap. De hecho, “puede que Cat Cash haya nacido a raíz de la demanda tan brutal de trap que existe desde el año pasado”, reconoce.

Dudu afirma que lo dará todo haya mucha gente o no. “Nunca me ha preocupado la cantidad de público. Los artistas se inquietan con eso. Alberto Delgado, productor en la empresa Makaron, un gran amigo y alguien que me ha ayudado mucho en este mundo, me dijo hace unos meses unas palabras que creo que definen cómo soy en directo. Me dijo: “Si algo me gusta de ti es que le pones el mismo entusiasmo y ofreces la misma profesionalidad cuando actúas para 15 personas que cuando actúas para 15.000”. Lo que quiero decir con esto y con toda la humildad del mundo, es que todo el que vaya podrá disfrutar de un show vibrante en tarima; si algo tengo claro es que un directo debe ser fiesta y el público tiene que divertirse”, afirma con seguridad.

Dudu ha actuado fuera de nuestras fronteras, incluyendo Londres y Nueva York. “Imagina ir rapeando por las calles de Nueva York y que la gente se pare para sacarse fotos contigo, posiblemente si lo hicieras en la calle Castillo, la mayoría de la gente seguiría de largo…”, considera.

Por su parte, el dj de Güímar Quique Serra promete estar al 200% realizando un set con mucha música, mucha energía positiva y muy buen rollo, “al estilo que todos conocen de mí”, asevera. “En todos mis sets siempre intento sorprender con nuevo contenido y esta vez lo haré estrenando mi nuevo EP en Fasnia. También contaré con nuevos remixes que aún no se han escuchado en ningún lado y con todas las ganas de dar al público todo lo bueno que pueda ofrecerles en ese momento”, asegura. “Como dj, todos saben que la música electrónica de baile es la que me enganchó en este mundillo desde mis principios, pero mis primeros pinitos en el mundo de la producción fueron con el hip hop, género que me ayudó a abrir el sello discográfico Bad Beat junto con mi amigo, socio y manager Moisés Torrejón”, cuenta como parte de su historia. Serra actualmente está produciendo beats que entrega a amigas y amigos raperos, así que no descarta un posible próximo EP más urbano de lo que están acostumbrados.