Yo no recuerdo que hayan cerrado nunca San Telmo a causa de la contaminación y al popular lugar de baño portuense le ha llegado su hora. Supongo que allí va a dar mierda de todo tipo y que se ha quedado estancada, aunque sólo lo supongo porque datos no tengo muchos. Para los portuenses, San Telmo, también llamado El Boquete, es un santuario de verano y miles de personas toman sus baños de mar en el lugar. Propios y extraños. Ayer había una especie de sensación desoladora en San Telmo, tras la medida tomada por la autoridad sanitaria. Dicen que cuando se acumulan las algas en algún lugar del litoral, mal asunto; al menos eso cuentan los pescadores, que son los que saben, más por viejos que por pescadores. Espero que el cierre de San Telmo no dure mucho, por el bien de los portuenses, pero sí que dure lo suficiente para espantar el fantasma de la contaminación, que puede derivar en enfermedades. También han cerrado algunas playas del sur de la isla, más que por algas, por mierda. No hemos sido muy cuidadosos los isleños a la hora de sanear nuestras costas, más bien todo lo contrario. Y con cinco millones de turistas al año en Tenerife más un millón de población local, seis millones son muchos millones para no tener el máximo cuidado. Así que hace bien la autoridad sanitaria en cuidar la pureza del agua porque también de eso dependemos. En fin, me preocupa San Telmo, que es una bañera estupenda y muy frecuentada y que a la hora en que escribo ha sido clausurada. A ver si nos explican un poco más los motivos, pero me temo lo peor. Y que, si se abre, que se abra con todas las garantías.