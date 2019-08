Se aproxima una gran tormenta

El representante republicano de Carolina del Sur, Mark Sanford, quien está considerando desafiar al presidente Donald Trump en 2020, advierte sobre una inminente crisis financiera para Estados Unidos si el país no intenta abordar su creciente deuda.

La carga de la deuda de Estados Unidos está a punto de batir un récord. La combinación de dinero fácil y una deuda en alza ayudó a impulsar la expansión económica y el mercado de hace una década, pero la glotonería de préstamos de Estados Unidos podría actuar en su contra si cambia su frágil equilibrio económico.

En el primer trimestre de este año, la deuda total de los sectores público y privado de los Estados Unidos ascendió a 22.000 billones de dólares, según una investigación realizada por el Instituto de Finanzas Internacionales. La deuda y las obligaciones del Gobierno federal de las corporaciones privadas, excluidos los bancos, alcanzaron nuevos máximos.

La deuda en sí misma no es negativa, ya que los préstamos pueden ayudar a los gobiernos y las empresas a crecer financiando proyectos y servicios importantes que fortalecen la economía, pero los pasivos casi históricos de Estados Unidos podrían ser peligrosos en el futuro.

La economía de Estados Unidos está comenzando a mostrar algunas grietas

La producción industrial se está desacelerando y la guerra comercial está perjudicando a las economías de todo el mundo. Estados Unidos sigue siendo uno de los lugares más atractivos para invertir y una apuesta segura para los inversores, pero si la economía se ralentiza, Estados Unidos tendrá que seguir dependiendo de los inversores, y en particular de las naciones extranjeras, para comprar sus bonos. El Gobierno podría quedarse sin dinero a principios de septiembre, antes de que el Congreso regrese de sus vacaciones de verano según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Es por eso que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, solicitó que el Congreso elevara el techo de la deuda antes del receso de verano. Las conversaciones entre Mnuchin y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al menos, han sido productivas.

El Gobierno no ha podido pedir prestado dinero desde marzo, debido a los límites de endeudamiento obligatorios del Congreso. Si un Gobierno fracturado no logra elevar o suspender temporalmente el techo de la deuda, Estados Unidos podría incumplir su deuda, elevar sus costos de endeudamiento y potencialmente lanzar al sistema económico global al caos, y Estados Unidos tiene muchas deudas que pagar debido en parte a los recortes de impuestos de 2017 del presidente Donald Trump y a los aumentos en los préstamos gubernamentales, que ahora ascienden al 101% del PIB. La situación de la deuda de la América corporativa no es mucho mejor, ya que el aumento en los préstamos bancarios ha ocasionado que la deuda corporativa no financiera se eleve a nuevos máximos: 74% del PIB

Riesgo global

Las preocupaciones sobre el aumento de los niveles de deuda no se limitan a los Estados Unidos. El saldo global de los préstamos supera los 246.000 millones de dólares y apenas llega al máximo histórico alcanzado en el primer trimestre de 2018. Eso significa que, en general, el mundo está viviendo por encima de sus posibilidades. Si las condiciones cambian rápidamente, podría ser más difícil para los países con menor calidad crediticia refinanciar la deuda pendiente.

Consecuencias de la política de Trump

El presidente Donald Trump, con sus políticas reaccionarias, ha puesto de manifiesto lo que sucede cuando Estados Unidos abandona su papel de garante de la estabilidad y, en cambio, elige actuar como un agente de disrupción global.

Una serie de conmociones económicas y políticas están fomentando el desorden a nivel mundial como ha publicado CNN, entre ellas:

-Los mercados bursátiles están cayendo a medida que aparecen señales de advertencia de una recesión mundial exacerbada por los temores profundizados por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

-La India con armas nucleares y Pakistán se están acercando a un nuevo enfrentamiento peligroso.

-El régimen de control de armas posterior a la Guerra Fría se está desmoronando.

-Corea del Sur y Japón, la base de la influencia estadounidense en Asia, están reviviendo la antigua animosidad.

-La preocupación por una represión al estilo de la plaza Tiananmen por parte de Pekín en Hong Kong está creciendo a medida que Trump mira hacia otra lado.

-Irán y Estados Unidos a punto de una caída en espiral en una guerra desastrosa, en parte precipitada por la campaña de máxima presión del presidente.

-La Unión Europea, durante años un patrocinador crucial con los Estados Unidos de la estabilidad mundial, está viendo a uno de sus tres miembros más influyentes, Gran Bretaña, dirigirse a la salida, con el apoyo entusiasta de la Casa Blanca.

Trump no causó todas estas crisis, pero sus acciones o su renuencia a moderarlas profundizan la discordia en muchos casos y su negativa a desempeñar el tipo de liderazgo estabilizador que se espera de un presidente de EE.UU. está fomentando los vacíos de poder. La visión del presidente se basa en su creencia permanente de que el mundo ha estado estafando a Estados Unidos por generaciones y que la fuerza y la acción unilateral del país norteamericano son la única forma de restaurar el respeto.

Pero los logros de la política exterior de Trump, aparte de acumular halagos brillantes por parte de los líderes que intentan explotar su ansia de elogios, son dudosos en el mejor de los casos. Puede afirmar haber terminado una operación iniciada en la Administración Obama para acabar con ISIS, y en Washington se reconoce que las políticas económicas de China deben ser cuestionadas. Pero los EE.UU. y el resto del mundo están aprendiendo el precio de un enfoque de improvisación diseñado en gran medida para satisfacer los requisitos políticos internos de Trump, que a menudo parece estratégico solo en el tiempo que lleva su publicación en Twitter.

Las sombrías noticias económicas del miércoles aclararon más que nunca los riesgos de este enfoque, lo que planteó la posibilidad de que la misión de Trump de poner el mundo patas arriba pueda finalmente, explotarle en la cara.



Trump, preocupado por el retroceso económico

Las esperanzas de Trump de cuatro años más en el cargo descansan en gran medida en la fortaleza de la economía estadounidense, por lo que la ráfaga nefasta de datos el miércoles que provocó la caída de las acciones mundiales, incluido el desplome en picado de 800 puntos en el Dow Jones Industrial Average, hizo sonar la alarma a través de la Casa Blanca.

Los mercados de bonos enviaron una señal de alerta temprana de una posible recesión que ha sido asombrosamente precisa en el pasado. La economía de Alemania se estremeció de un frenazo, y otro motor económico global clave, China, vio caer la producción industrial a niveles no vistos en 17 años. Ambas naciones son víctimas de un Trump que maneja aranceles.

El presidente por primera vez esta semana insinuó que comprende que su gran apuesta por China puede estar perjudicando a los estadounidenses cuando retrasó un nuevo aumento de aranceles de 150.000 millones de dólares que estaba planeado.

“Se avecina una gran tormenta”, dijo el republicano Sanford en un vídeo de campaña agregando que Estados Unidos está “en la posición financiera más precaria” y que “no lidiar con eso podría aplastar nuestra economía, podría destruir lo que hayamos ahorrado, incluso podría destruir nuestra república”. El congresista ha estado considerando en privado si presentarse como candidato desde que dejó el cargo en enero. La candidatura presidencial de Sanford sería una posibilidad remota contra Trump, que tiene el 88% de aprobación entre los votantes republicanos, pero su advertencia no pasa desapercibida para todos aquellos que estén escuchando y empezando a prepararse para lo que pueda venir.