Sunblast sigue brillando como el festival más multitudinario de Tenerife

No es verano hasta que no llega el Sunblast Festival. Es la gran cita musical de año si atendemos a sus cifras. Más de 20.000 entradas vendidas este año. La música como pretexto para una larga jornada de diversión: más de nueve horas repartidas en cinco escenarios que acogieron las actuaciones de más de 20 artistas. En el cartel de esta edición brillaban nombres como los de los americanos Steve Aoki y The Martínez Brothers, además de los cubanos Orishas… pero Sunblast es un reclamo en sí mismo. Es la fiesta, la diversión por la diversión, la gran jornada veraniega de la música en Tenerife. Artistas números uno como los nombrados anteriormente ayuda, por supuesto, pero Sunblast es algo más parecido a una cuestión de fe.

Miles de jóvenes repiten cada agosto en Costa Adeje. Cita fija en el calendario. Y así se suceden secuencias históricas como la de ayer. Momentos en que El Chojín ofreció su concierto más multitudinario en Tenerife, aunque con un pequeño percance al caerse unos bidones que formaban parte de la escenografía sin mayores consecuencias. Mientras The Martínez Brothers hacían bailar sin descanso a otros miles de personas. El Sunblast es Sunblast desde primera hora de la tarde. El intenso calor no detuvo a nadie. Se baila desde la misma apertura de puertas en una sintonía ascendente que tuvo muchos momentos álgidos y que eclosionó con la carismática presencia escénica de Steve Aoki. Entre electrónica, rap, música latina y otros estilos se escribió otra página para la historia dentro del mundo de la producción musical en las Islas.