Un perro escapa milagrosamente de que un cocodrilo lo devore

Las inundaciones que han sacudido buena parte de la India han provocado imágenes como la de este vídeo, en el que puede ver como un cocodrilo se desplaza por una ciudad en busca de alimento.

Un ejemplar divisa a dos perros y, con mucho sigilo, se acerca a ellos tratando de que no se enteren de su presencia. Cuando tiene cerca a uno, intentan devorarlo pero la rápida reacción del perro, cuyo llanto se puede escuchar en la grabación, le salva la vida.

La policía del estado indio de Gujarat explicó que se habían producido al menos otros dos incidentes de cocodrilos en zonas pobladas, debido a las inundaciones.

Got this on whatsapp #VadodaraRains #Vadodara pic.twitter.com/DxGCR0loni

— Fußballgott (@OldMonknCoke) August 1, 2019