Acosada y amenazada por un seguidor; el relato de la periodista Marta Fernández

La popular periodista y presentadora Marta Fernández ha puesto fin a una pesadilla que ha durado dos años. El tiempo en el que un hombre no ha parado de acosarla en su propia casa. La Policía Nacional lo ha detenido recientemente.

Todo comienza en 2017, cuando Fernández empieza a recibir mensajes amenazantes en sus redes sociales. De los mensajes en Facebook o Twitter se pasó a las cartas dirigidas al domicilio de la periodista hasta que, en una ocasión, llegó el primer encuentro en persona. El varón, de 44 años, la insultó y amenazó. “Me asusté cuando un día me envía una carta a mi domicilio particular, con número de portal, piso y letra. Lo más alucinante es que mi acosador se identifica. Había plasmado de su puño y letra su nombre y su dirección en el remitente. No entendía nada”, ha explicado Marta Fernández a Espejo Público, de Antena 3.

‘El Pájaro Azul’, como se apodaba el hombre, ponía su propia dirección en los sobres, lo que facilitó su detención, que se produjo el pasado mes de agosto. Durante todo este tiempo, Marta Fernández se sintió “presa” en su propia casa.

