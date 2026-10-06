El Gobierno ha anunciado este martes una dotación de 10.000 millones de euros para el mecanismo ‘Tu Casa’, una línea de préstamos gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que permitirá adelantar hasta 50.000 euros para facilitar la compra de una primera vivienda a personas y familias con ingresos, pero sin ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha concretado la cuantía durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha vuelto a aprobar los dos reales decretos-ley de vivienda rechazados el pasado viernes por el Congreso, aunque con modificaciones.
Quién podrá acceder a los préstamos de ‘Tu Casa’
El mecanismo está pensado para personas que disponen de ingresos suficientes para asumir una hipoteca, pero que tienen dificultades para reunir previamente el dinero que exige una entidad financiera para adquirir una vivienda.
La medida no estará limitada únicamente a los jóvenes. Sánchez ha explicado que tendrá carácter intergeneracional y podrá beneficiar también a familias y otros compradores que cumplan los requisitos que establezca finalmente la norma.
La propuesta presentada inicialmente por el Gobierno establece que estos préstamos pueden cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros, precisamente la parte de la operación que habitualmente no financia una hipoteca bancaria. La gestión corresponderá al ICO.
En el texto aprobado a finales de septiembre, el Ejecutivo planteó además que estos préstamos fueran a tipo de interés cero. La redacción definitiva de los nuevos decretos deberá confirmar si esta condición se mantiene sin cambios.
El Gobierno vuelve a aprobar los decretos rechazados por el Congreso
El Consejo de Ministros ha aprobado nuevamente los dos decretos de vivienda que decayeron el viernes en el Congreso. Según Sánchez, los textos mantienen su “esencia”, aunque incorporan modificaciones y nuevas medidas.
En total, el Ejecutivo cifra en 21 las actuaciones destinadas a facilitar el acceso al alquiler y a la compra, aumentar la oferta de vivienda asequible, reforzar la protección de los inquilinos y limitar determinadas prácticas especulativas.
Además de los 10.000 millones para ‘Tu Casa’, el paquete incorpora un fondo de impacto social dotado con 400 millones de euros para financiar promociones de vivienda impulsadas por proveedores sociales.
También se amplía la definición utilizada por el Ejecutivo para los denominados fondos ‘buitre’ y se endurecen las condiciones previstas para determinadas operaciones de compra de vivienda.
Más información en los anuncios de alquiler
Los nuevos textos también modifican las obligaciones relativas a la publicidad de viviendas en alquiler.
Según lo anunciado por el Gobierno, los anuncios deberán informar del índice de referencia del precio del alquiler cuando corresponda, del límite máximo de renta aplicable en ámbitos sometidos a restricciones legales y, en su caso, de si el propietario tiene la consideración de gran tenedor.
En cuanto a los pequeños propietarios, el Ejecutivo mantiene el marco previsto anteriormente en materia de desahucios y añade que las administraciones asumirán determinadas costas procesales e intereses de demora cuando corresponda.
Otra de las medidas anunciadas prevé que las viviendas pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social queden adscritas a la empresa pública Casa 47 para destinarlas al alquiler asequible.
La prórroga automática de alquileres, pendiente de otra votación
El segundo decreto incluye la prórroga automática de determinados contratos de alquiler, pero tendrá un recorrido diferente.
Sánchez ha reconocido que actualmente no dispone de mayoría suficiente para aprobarlo en la Diputación Permanente. Por ese motivo, el Gobierno ha incorporado una cláusula para que esta medida no entre en vigor hasta que sea convalidada por ese órgano.
La Diputación Permanente está formada por 69 diputados después de la disolución de las Cortes. Si los grupos mantienen las posiciones expresadas en el Congreso, el primer decreto podría contar con 35 votos favorables frente a 34 contrarios.
El segundo, sin embargo, tendría inicialmente 34 apoyos y 35 votos en contra, debido también al rechazo del PNV a la renovación automática de los contratos.
Sánchez ha defendido que las medidas no solucionarán por sí solas el problema de acceso a la vivienda y ha señalado que deberán acompañarse de un aumento de la construcción, especialmente de vivienda pública y asequible.