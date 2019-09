Conoce a la primera candidata, Yomira García, representante de Venezuela

Empezamos a conocer a todas las participantes del Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, en una producción, que cumple su décima edición, de la mano de DIARIO DE AVISOS. El primer protagonista es Yomira García, que representará a Venezuela.

– ¿Podría presentarse a los lectores de DIARIO DE AVISOS?

“Me llamo Jonay Eduardo, tengo 34 años, soy de Las Palmas de Gran Canaria y, desde el año 2002, me dedico al mundo de la belleza, especialmente a la peluquería. En mi tiempo libre me gusta disfrutar de la playa, el campo y, cómo no, de los buenos momentos con la familia y los amigos”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“Es la forma de expresar el arte que llevamos dentro los que nos dedicamos a este mundo”.

-No es nuevo en estas lides…

“Llevo varios años en el transformismo en los cuales me he presentado a varios certámenes. He ganado en Miss Gay Las Palmas de Gran Canaria, Reina Gay Universo y Miss Gay Tenerife. Desde el año 2008 me llevo presentando a este tipo de concursos y desde que inicié las andaduras supe del referente y la maravillosa organización de este certamen, siempre tuve las ganas de formar parte de Global Universe”.

– ¿Cómo surge lo de representar a Venezuela?

“Porque lo veo como un país con alto potencial en el mundo de la belleza. Además, me llaman la atención sus peculiares instrumentos musicales”.

– Dígame un recuerdo que mantenga de anteriores ediciones de Global Universe…

“Me quedo con Martina Rey. No solo por su paso por el concurso, sino sino porque es una gran referente del mundo del transformismo”.

-¿Qué destaca y qué espera del próximo Global Universe?

“Destacaría la maravillosa organización, sus sesiones de foto y vídeo y la oportunidad de poder conocer a candidatos de otros países así como sus tradiciones y culturas. Espero que se vea el trabajo realizado durante muchos meses tratando de llegar a lo más alto”.