Dormir mucho o muy poco aumenta el riesgo de sufrir un ataque al corazón

No importa si eres fumador, si practicas ejercicio físico de forma regular o si tu genética no está predispuesta a sufrir ataques cardiovasculares. Sin embargo, si por las noches no se duermes lo suficiente o se duermes demasiado debes saber que estás aumentando el riesgo de sufrir un ataque al corazón, según un estudio liderado por la Universidad de Colorado Boulder, en Estados Unidos, al que ha tenido acceso El Nacional.

Para la investigación fueron analizados la información genética, los hábitos de sueño y los controles médicos de 461.000 personas de Reino Unido, de entre 40 y 69 años, que nunca habían tenido un ataque cardíaco. A los participantes se los siguió durante siete años.

Los que dormían menos de seis horas cada noche tenían el 20% más de probabilidades de tener un infarto cardíaco que los que dormían entre 6 y 9 horas. Por su parte, los que dormían más de nueve horas tenían 34% más riesgo de sufrir un ataque al corazón.

En la investigación también se vio que las personas con altos riesgos genéticos de sufrir ataques cardíacos, si lograban dormir las horas adecuadas, reducían este riesgo en 18%.

La importancia de dormir bien para la salud y el bienestar

“Esto proporciona una de las pruebas más sólidas de que la duración del sueño es un factor clave cuando se trata de la salud del corazón, y esto es válido para todas las personas”, dijo la autora principal del estudio, Celine Vetter, profesora asistente de Fisiología Integrativa.

“Es un mensaje de esperanza, que independiente de cuál sea su riesgo heredado de ataque cardíaco, dormir una cantidad saludable puede reducir ese riesgo, al igual que seguir una dieta sana, no fumar y otros enfoques de estilo de vida saludable”, añadió el autor principal del estudio, Iyas Daghlas, estudiante de Medicina en Harvard.

