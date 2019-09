Esta es Anna Freire, representante de Uruguay XL

Nuestra cuarta candidata al Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, es Anna Freire, representante de Uruguay XL. La conocemos mejor.

-Defínase en pocas palabras

“Soy Carlos Ventura Fuentes, nací en Santa Cruz de Tenerife y cuento con 30 años de edad. Actualmente, me dedico casi diariamente al mundo de la belleza y el cuidado personal, como peluquero y maquillador. Entre mis hobbies se encuentra el carnaval, salir con mis amigos o coleccionar diferentes vídeos de moda. En la X edición de Global Universe le daré vida a Anna Freire”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“Una plataforma que nos ayuda a explotar un hobbie, valorando y elogiando la belleza femenina. Nos enseña, a través de nuestro personaje, a romper con vergüenzas, miedos y estereotipos. También, a conseguir una absoluta madurez y poder afrontar mejor la libertad, la tolerancia y el respeto”.

– ¿Por qué Global Universe?

“Siempre admiraba su formato de concurso y me prometía a mí mismo repetidamente que, si volvía a explotar mi hobby, quería hacerlo con una firma que tuviera un compromiso y seriedad. Aproveche que era la X

edición y decidí unir a muchas personas que me apoyan para disfrutar de esta experiencia todos juntos, poniendo la cara y nombre de Anna Freire. Era una meta que tenía y que ya la conseguí. Desde aquí, lanzo un agradecimiento especial a la organización por haberme elegido como participante. Cuando me inscribí al Global Universe, me hubiera gustado representar al país que me ha visto nacer y crecer, pero fue adjudicado a otra candidata. Por lo tanto quería alguno con el cual me uniera algún lazo. Fue mi bisabuelo quien disfrutó en su infancia del país que represento y gracias a eso me llenó en mi corta vida de niño de recuerdos y buenas palabras sobre sus tierras. Es así que me sentía afín con Uruguay y decidí darle vida y aprender mucho más de él. Además, es mi primera vez que Uruguay está representado en la categoría XL”.

– ¿Con qué se queda de las reinas anteriores?

“Creo que todas las reinas XL anteriores tienen algo que las caracteriza y me gustaría valorar. No siento que ninguna sea mi referente porque cada persona crea un álter ego bajo su personalidad y

belleza tanto interior como exterior, pero sí destaco muchísimas cosas positivas que veo en las que ya poseen la Corona del universo XL. La belleza y naturalidad de Daura Vega, el desparpajo junto con la

pasarela de Valeria Santana, el respeto y la profesionalidad de Sofía Boo, la total elegancia y el compañerismo de Eva Harrington, sin olvidar el compromiso y la autenticidad de Dita Dubois. Todas han marcado una historia que merece ser recordada y aplaudida”.

– ¿Qué espera de Global Universe y de usted en el certamen?

” Creo que Global Universe tiene bastantes cosas que lo diferencia de los otros concursos de transformación y belleza, aparte de la profesionalidad y humanidad que ponen en cada proyecto, lo bien estructurado que está el concurso y lo clara que son sus bases. Han logrado en Canarias ser la única firma que incluye a candidatas internacionales y avanzan cada día por dar algo mejor, dándonos la oportunidad de formar parte de su historia tan seriamente y conocer otras culturas que poseen algunos compañeros. Espero hacer un gran papel al demostrar a todo el mundo que es un arte que aún no está valorado como se merece, que somos algo más que unas personas homosexuales que quieren convertirse en mujer y que detrás de nosotros tenemos un gran grupo de artistas que luchan para que la humanidad sea más tolerante, madura y libre. No solo ellos si no también yo espero valorarme más y que esta experiencia me ayude a crecer personal y profesionalmente, que me enseñe un poco más lo que hay detrás de todos estos artistas y me ayude sobretodo aprender a vivir con menos competitividad y más corazón”.