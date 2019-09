Esta es Catherine Gallardo, representante de Dinamarca XL

Nuestra segunda candidata al Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, es Catherine Gallardo, representante de Dinamarca XL. La conocemos mejor.

-Defínase en pocas palabras

“Me llamo Enrique González y nací un 12 de agosto de 1991 en el norte de la isla de Tenerife, concretamente en el municipio de La Matanza de Acentejo. Actualmente me dedico a diseñar. Me encanta mi trabajo porque contribuyo a realzar la belleza de las personas. Una de mis aficiones favoritas es presentarme a certámenes de transformación, además de crear coreografías para concursos de belleza o estar a la última en lo que respecta a la moda”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“Un vehículo por el que pretendo rendir homenaje a todas las mujeres y sacar ese lado femenino que todos llevamos dentro para exponerlo por una noche. A lo largo de mi historia en el mundo del transformismo, he tenido diferentes experiencias, unas satisfactorias y otras no tanto. No obstante, siempre me quedo el lado positivo de las cosas”.

– ¿Por qué Global Universe?

“El Global Universe es un certamen que destaca por encima de cualquier otro por cómo está estructurado. Aparte de tener una muy buena organización a sus espaldas, el pase de fantasía y la estética del concurso lo hacen diferente. He tenido la oportunidad de presentarme en otra edición. Quedar en un buen puesto me hizo replantearme volver a concursar para competir conmigo mismo e intentar superarme. Pero, sobre todo, para hacer disfrutar a todos y cada uno de ustedes con el trabajo y esfuerzo de los trajes que mostraremos el próximo 31 de octubre”.

– ¿Por qué Dinamarca?

“En esta nueva edición, tendré el placer de representar a un país que nunca ha estado presente en la historia del Global Universe: Dinamarca. Un país que, a su vez, define mi personalidad, ya que está considerado como una de las naciones más felices del mundo y sus habitantes gozan de una muy buena creatividad. Además, tengo un prototipo de belleza que encaja con la estética del país. En síntesis, me siento muy unido a Dinamarca e intentaré transmitir un poco de la rica cultura danesa en esta nueva edición”.

– Mantiene usted una relación especial con Global Universe…

“Casualmente, tengo vínculos con dos personas muy importantes en mi vida que forman parte de la estela de Global Universe. Mi maquillador y amigo Álvaro Martín, que bajo su álter ego es Eva Harrington, fue Global Universe XL en su octava edición. Y mi pareja, que ha sido el encargado de darle vida a cada una de las telas y piedras que luciré en el concurso, también formó parte de este concurso, pues fue Global Mundo en el año 2013, bajo el álter ego de Carla Rodríguez. Dos personas, dos reinas, que son imprescindibles para que yo pueda brillar esa noche. Uno de mis propósitos era superarme a mí mismo como candidato y lucir lo mejor posible los trabajos de las personas que llevan meses dedicándoles muchas horas. Además de eso, pretendo disfrutar de cada segundo del concurso, conocer nuevas compañeras y, sobre todo, seguir siendo feliz haciendo lo que me gusta”.