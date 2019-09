Esta es Indonesia Griselda Castro, representante de XL España

Nuestra séptima candidata de cara al certamen Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, es Indonesia Griselda Castro, representante de XL España. La conocemos mejor.

-Defínase en pocas palabras

“Mi nombre es Jovel Díaz (Griselda Castro), tengo 22 años y nací en Santa Cruz de Tenerife. Actualmente, trabajo en una tienda de ropa

aunque soy auxiliar veterinario y peluquero canino. En cuanto a mis hobbies, me gusta la playa, y perderme haciendo snorkel observando los fondos marinos canarios, el cine, salir en compañía de amistades y me encantan los animales, desde pasar tiempo con ellos en el trabajo a ir al monte a estudiar su hábitat y documentarlo”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“El transformismo es una de las mayores expresiones de libertad. Cada una de las personas que lo realizan pueden ser como quieran, hacer lo

que quieren y sentirse bien por ello”.

– Son muchos años en esto del transformismo…

“Mi experiencia a día de hoy es muy poca, ya que nunca me he presentado a ningún certamen, pero lo poco que he hecho como puede ser alguna sesión, ha sido satisfactorio porque me ha hecho sentir bien y como siempre he querido ser”.

-¿Por qué Global Universe?

“Fue una decisión muy difícil de tomar, algo que me daba miedo. Sobre todo, pensar cómo reaccionaría la gente o incluso mi familia, pero, después de darle vueltas, decidí que tenía que ser como yo quería. El primer paso fue este certamen, del cual era seguidor desde sus primeras ediciones y me quedaba impresionado año tras año, con todas sus actividades y sesiones de fotos y vídeos, entre otras muchas cosas buenas que creo que tiene”.

– ¿Con qué reina se queda de las ediciones anteriores?

“Aunque pueda sonar típico, creo que elegir solo a algunas de las reinas sería difícil, pero si tuviera que decantarme, lo haría por Martina Rey y Salma Montenegro, las cuales han conseguido maravillarme desde principio a fin de la gala y conseguir que no pudiera dejar de mirarlas. Lo más que destacaría de este certamen sería, sin ninguna duda, el poder estar con las candidatas internacionales y compartir cómo se vive

el mundo de la transformación en lugares tan diferentes del Mundo.”

– ¿Qué espera de Global Universe y de usted en el certamen?

“Lo que espero de este certamen es demostrarme por primera vez en mi vida que soy capaz de ser como quiero ser sin importarme lo que me digan y sentirme bien conmigo mismo. Después de años dándole vueltas, por fin soy lo suficientemente valiente para hacerlo”.