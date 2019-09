Esta es Wendy Lynuz, representante de XL España

Nuestra sexta candidata de cara al certamen Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, es Wendy Lynuz, representante de XL España. La conocemos mejor.

-Defínase en pocas palabras

“Me llamó José Luis y combino mi trabajo en una cadena de supermercados con mi gran pasión, el transformismo”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“El transformismo es la conjunción de muchas disciplinas. Jugando con el arte del efecto óptico nos podemos convertir en un espejismo de las artistas y cantantes que admiramos o de un personaje de creación propia”.

– Son muchos años en esto del transformismo…

“Llevo veinte años en este mundo del transformismo. Empecé trabajando en el emblemático local Sueños Azules, con otros grandes artistas como Braulio, Aroa Jilton, Yudit, Paca la Cheroqui o Julio. Además, he tenido la oportunidad de actuar en otros espacios como el famoso Sabor Sabor, por no nombrar las muchísimas galas a las que he acudido”.

– ¿Por qué Global Universe?

“De este magnífico certamen, destacaría la oportunidad que nos ofrece de estar con las compañeras en los ensayos y en las visitas que hacemos. Simplemente reunirnos y tomarnos unos cafés hablando de lo que nos apasiona ya es una experiencia única. Por supuesto, el momento más emocionante llega en la gala, cuando estamos todas juntas deseando demostrar el trabajo realizado. Me siento muy unido al Global Universe desde hace muchos años, pues he sido fiel espectador en cada una de las galas”.

– ¿Con qué reina se queda de las ediciones anteriores?

“Mi reina referente es Daura Vega, de ella se pueden destacar su elegancia, su compañerismo y su humildad, fue la primera Global Universe XL y abrió las puertas para mantener esta categoría en Global”.

– ¿Qué espera de Global Universe y de usted en el certamen?

“Espero vivir otra vez la experiencia tan grata que viví el año pasado, pues también me presenté a este certamen y conseguí ser la primera finalista XL, deseo que este año sea el momento de que España XL haga brillar el universo”.