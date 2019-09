Esta es Naimy Betancor, representante de Regular India

Nuestra quinta candidata al Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, es Naimy Betancor, representante de Regular India. La conocemos mejor.

-Defínase en pocas palabras

“Mi nombre es Neftalí Nauzet Betancor Rodríguez, tengo 35 años y nací en Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente, dedico todo mi tiempo a mi trabajo y a mi hijo. Mi principal afición es crear vestuarios y diseños para diferentes cosas como el carnaval o los desfiles de moda”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“El transformismo es parte de mi vida, a pesar de que, por motivos personales, empecé tarde en él. Moría de ganas por dedicarme a este mundo, pero fui padre a muy temprana edad y decidí que mi hijo tenía que

tener uso de razón para que entendiera a lo que me quería dedicar, así que esperé a que creciera. A día de hoy, no me arrepiento de haber tomado dicha decisión”.

– ¿Por qué Global Universe?

“Realmente es la tercera ocasión en la que me presento a este concurso y no dejaré de luchar hasta pertenecer al universo Global. He decidido presentarme porque veo que los candidatos comparten lo mismo que yo: la pasión por el arte de la transformación”.

– ¿Con qué reina se queda de las ediciones anteriores?

“Es muy difícil decidir algo así, ya que todas merecen un respeto, pues su esfuerzo y sacrificio las han llevado a lo más grande, pero, si tuviese que escoger alguna, me quedaría con Martina Rey, dejó a nuestro país en lo más alto y lo defendió con uñas y dientes. Sabe de sobra que tiene la belleza para ser una Global Universe, pero no se dejó dormir y su preparación fue totalmente cuidada al 100%”.

– ¿Qué espera de Global Universe y de usted en el certamen?

“Espero tener un concurso impecable desde principio a fin y que al ver los vídeos me sienta orgulloso de mi paso por Global Universe. También espero ser esa noche coronada como Global Universe 2019 y dejar el

concurso en lo más alto del universo. Destacaría varios puntos, pero, sin lugar a duda, si me tengo que quedar con una sola cosa del certamen, sería con todo el trabajo que se realiza con las reinas una vez se acaba Global: vídeos, fotos, anuncios, eventos, etc. Todo lo que hace que este certamen sea el más grande”.