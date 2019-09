Esta imagen de Google Earth ha ayudado a resolver una desaparición ocurrida hace 20 años

William Moldt desapareció ” de la faz de la tierra” como dijeron los periódicos de la época, el 7 de noviembre de 1997 en Lantana, una localidad de Florida, en Estados Unidos. Pareció que se había esfumado, pues la policía, pese a dedicar grandes medios para encontrarlo, nunca logró su objetivo, algo que sí ha conseguido Google Earth.

William había salido a tomar algo con sus amigos esa noche de 1997. A sus 40 años no tenía enemigos conocidos, no era bebedor habitual y llamó a su novia para decirle que no llegaría tarde a casa, por lo que, después de creer que se trataba de una desaparición voluntaria, la policía decidió cerrar el caso.

El pasado 28 de agosto, un vecino llamó a los agentes para denunciar la aparición de un coche hundido en un lago en Moon Bay Circle, en Wellington. A su vez, un amigo suyo era el que, repasando imágenes en Google Earth, había encontrado algo extraño dentro del agua, por lo que pidió a este vecino que fuera a la zona para comprobar su tenía razón. La oficina del Sheriff del condado de Palm Beach informó que habían logrado encontrar el turismo y que dentro del mismo habían restos humanos, tras analizarlos, una semana después del hallazgo, habían comprobado que se trataba de William Moldt.

“Sorprendentemente, el vehículo había estado claramente visible en una foto de satélite de Google Earth del área desde 2007, pero aparentemente nadie lo había notado hasta 2019”, publicó en su página web el Proyecto Charley, una base de datos en internet sobre casos sin resolver en Estados Unidos.

Los investigadores han reconocido que, por el momento, es pronto determinar qué sucediço hace “tantos años”, admitiendo que una de las hipótesis es que William perdiera el control del coche y acabara dentro del lago. lO que siguen sin explicarse es cómo nadie había reparado en esta circunstancia hasta que alguien, desde su ordenador, descubrió parte del enigma.