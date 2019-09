Fraga alerta de la pérdida de empleo y Marichal critica a AENA por las tasas

Con evidentes signos de preocupación, una treintena de hoteleros con negocios en Adeje acudieron ayer, a primera hora de la mañana, a la cita convocada por el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga para trasladarles las acciones que se están poniendo en marcha desde las administraciones con el objetivo de paliar la quiebra de Thomas Cook.

Los representantes hoteleros trasladaron al primer edil adejero, así como al concejal de Turismo, Adolfo Alonso, y al presidente de Ashotel, Jorge Marichal, sus inquietudes y su análisis de cómo está afectando y afectará esta situación al municipio.

Rodríguez Fraga mostró su intranquilidad respecto a cómo puede afectar al empleo: “Nos preocupan los puestos de trabajo, la repercusión que tiene esta crisis en todo el sistema económico, este no es un tema únicamente del sector hotelero, sino también de toda la economía indirecta que genera el turismo con la compra de servicios, alimentos, transporte, etc. y va a tener una incidencia en el conjunto de la economía canaria y española, y eso nos preocupa”. Asimismo, reconoció que el empleo es una de las partes más sensibles de la configuración social, y pidió celeridad al Gobierno del Estado para poner en marcha la mesa interministerial que pueda ayudar a solucionar el problema.

Por su parte, Jorge Marichal criticó que el Gobierno central “a día de hoy realmente no ha anunciado ninguna medida. Tenemos la colaboración total del Ayuntamiento de Adeje y, sobre todo, la ayuda y soporte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife, pero creemos que a nivel nacional, el Gobierno de España tiene que ser mucho más diligente a la hora de tomar medidas, esas medidas no pueden esperar”.

El presidente de Ashotel detalló que las medidas que solicitan ya están sobre la mesa. “No hay que inventarlas, están contrastadas con el sector y lo único que se tiene que hacer es que, por ejemplo, compañías como AENA, que todavía pertenece mayoritariamente a todos los españoles, no solo se dedique a repartir beneficios anuales de mil millones de euros, sino que en días como estos sea solidario con el sector y, sobre todo, después de no haber invertido casi nada en Canarias en los últimos años, nos tienda la mano y no salgan a la primera de cambio diciendo que las tasas no se van a tocar”.

Inglaterra garantiza el pago a los hoteles y Alemania ‘salva’ a Condor

Rodríguez Fraga detalló a los hoteleros las conclusiones de las reuniones que mantuvo en las últimas horas en Presidencia del Gobierno de Canarias.

Entre esas acciones figuran la solicitud a Madrid de la exención o bonificación de las tasas aeroportuarias, la búsqueda de estímulos fiscales para mejorar las conexiones y una partida presupuestaria para tomar medidas urgentes. Asimismo, Ángel Víctor Torres ha impulsado la revisión de la carga de la Seguridad Social para las empresas locales afectadas y el reforzamiento de la promoción turística de las Islas.

El miércoles, el Gobierno de Canarias comunicó que Jet2 ha programado 161.000 plazas aéreas para cubrir los huecos de Thomas Cook, a la par que el Cabildo anunció que 83.000 de esas plazas vendrán a Tenerife desde Reino Unido a través de Jet2 y WizzAir. Paralelamente, el embajador de Reino Unido informó al Gobierno de Canarias de que garantiza el pago de las estancias extra que se generen en los hoteles de Canarias. En otro orden de cosas, como informó diario de avisos, el Gobierno alemán inyectará 380 millones a la compañía aérea Condor para que continúe operando.