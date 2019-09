La familia de José Antonio pide que se reanude su búsqueda: “Queremos que investiguen tanto como con Blanca Fernández Ochoa”

José Antonio Martín salió de su casa situada en el municipio tinerfeño de La Orotava el 5 de junio de 2016 como cualquier domingo para pasear con su pareja por las calles de La Laguna. Aunque esta vez, con las manos sudorosas y sin apenas mediar palabra con su familia. El varón, de 40 años, estaba depresivo por aquel entonces y su hermana Conchi tuvo un mal presentimiento. Dos días después, presentaron la denuncia de su desaparición.

Tras más de tres años de incertidumbre e impotencia, Candelaria, madre del desaparecido, y Conchi han decidido dar visibilidad al caso de Jose -como lo llaman ellas cariñosamente- por primera vez en una entrevista concedida a DIARIO DE AVISOS. Ambas mujeres reconocen sentirse muy solas tanto por su entorno social como por la Administración Pública. “Echamos de menos que los policías y algunos allegados nos ayuden a buscarlo”, afirma Candelaria.

Según cuentan, las autoridades realizaron únicamente una batida de apenas cinco horas el día 13 de junio del citado año, cuando el coche del orotavense -un Opel Astra de color negro- fue localizado en el Puerto de la Cruz, concretamente, a la salida del túnel en la denominada Carretera del Este. Las pertenencias del desaparecido no se encontraron dentro del vehículo; tan solo un cargador de teléfono móvil. “Solo pido que igual que se trabajó en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa durante varios días, se busque a mi hijo, que también es de carne y hueso”, declaran.

Las mujeres achacan la falta de colaboración a que Jose, quien era homosexual, fue siempre foco de críticas en el barrio. “Prefería ir a lo suyo y no se relacionaba mucho con la gente de la zona porque se metían con él”, asegura Conchi, quien lamenta que “su entorno no se prestó para hacer una batida”. De hecho, “nos han dicho cosas muy duras”. Su madre, quien no puede contener las lágrimas, dice que cuando veía situaciones similares en televisión “jamás me imaginé que pudiera sucederme a mí”.

Pese a que la familia de Jose asegura que “la investigación está totalmente parada”, fuentes de la Guardia Civil han afirmado a este periódico que, hasta que la persona no aparezca, la búsqueda siempre permanece abierta. Incluso, declaran que este pasado mes de agosto encontraron una nueva pista, la cual no pueden desvelar, acerca de su paradero. Información que, hasta hace unos días, desconocían Candelaria y Conchi. Estas mismas fuentes policiales declaran que todos los indicios apuntan a que podría tratarse de una marcha voluntaria.

SOS Desaparecidos

El coordinador de SOS Desaparecidos en Canarias, Santiago Martín, junto a otras dos personas afectadas, intentó contactar en varias ocasiones con Candelaria y Conchi para ofrecerles apoyo y colaboración. “Fuimos a merendar una tarde y nos recibieron maravillosamente pero cuando nos marchamos, les martirizó el hecho de afrontar que su hijo y hermano había desaparecido; no volvieron a llamar”, explica Santiago, quien ha acompañado a las mujeres durante todo la entrevista, mostrando gestos y palabras de aliento. “Nosotros intentamos darle visibilidad a las personas desaparecidas para que nadie las olvide”, agrega. Ahora, la madre y la hermana de Jose se emocionan al reconocer la gran labor que hace el coordinador de la asociación en las Islas, a quien agradecen enormemente su labor: “Nos sentimos muy agradecidas por haberlo conocido”.