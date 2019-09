La Fundación CajaCanarias inaugura la exposición ‘Manuel Padorno. Un oficio indecible’

La Fundación CajaCanarias ha inaugurado hoy lunes, 30 de septiembre, la exposición titulada Manuel Padorno. Un oficio indecible, en su Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife. La muestra, compuesta por más de 150 obras, recorre la actividad creativa de un artista total como Padorno, y podrá visitarse hasta el próximo 21 de diciembre en el siguiente horario: lunes a viernes (10:00-13:30 y 17:30-20:00), así como los sábados (10:00-13:30 horas). Los domingos y días festivos, permanecerá cerrada al público.

El acto de inauguración contó con la presencia de la viuda de Manuel Padorno, la editora Josefina Betancor; y los comisarios de la exposición, su hija Patricia Padorno y el director del área de Cultura de la Fundación CajaCanarias, Álvaro Marcos Arvelo, que recordó al inicio de su intervención como Padorno decía que la realidad casi nunca se ve bien, de ahí que esta exposición, Un oficio indecible, sea la mejor manera de rozar todo aquello que él podía ver… y nosotros no. Y es que, tal y como culminó Álvaro Marcos Arvelo su discurso de bienvenida, Padorno llevó como pudo el haber nacido en aquella España negra de la postguerra. Con mejor suerte, hubiera podido ser filósofo, arquitecto, ingeniero, músico y, si me apuran, karateka, dada la enorme admiración que sentía por Bruce Lee. Pero, lo que no es justo, es regatearle al poeta lo que sí fue: un artista total, un hacedor de oficios indecibles: un pintor que un día le dijo a Martín Chirino que, para entrar al otro lado de la realidad, para entrar al desvío, bastaba con ir desnudo armado con la sola pasión.

Patricia Padorno, por su parte, repasó el arduo trabajo que se ha concretado en la retrospectiva pictórica que supone “Un oficio indecible”, nutrida mayoritariamente de fondos del Espacio Manuel Padorno, en Madrid, pero también de generosas cesiones por parte del Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria o el IES El Chapatal, entre otros. De entre las más de 150 obras que componen la muestra, la hija del artista nacido en Santa Cruz de Tenerife quiso resaltar dos acrílicos sobre arpillera, inéditas hasta el momento a nivel expositivo, fechadas en 1982 y comprendidas en la serie dedicada a Manolo Millares, dentro del período “Nómada Urbano”.

Para finalizar, Josefina Betancor no quiso dejar pasar la ocasión de recorrer el trayecto vital junto a Padorno, que dio comienzo en 1959 a partir de un vínculo inicial desde la óptica del arte o la filosofía y como, en palabras de la fundadora de Taller Ediciones JB, marcaba la diferencia el entusiasmo con el que Manuel abordaba cualquier tema. Ese entusiasmo llevó a Padorno a ser impulsor de innumerables nombres propios del arte canario si bien, a juicio de Betancor, al único que no supo ayudar a promocionar fue a sí mismo, si bien la Fundación CajaCanarias ha tomado de manera contundente ese relevo, tanto con esta exposición como con la publicación de sus Obras Completas. Porque, como subrayó al cierre del acto de inauguración, Manuel Padorno no fue un poeta que pintara. Manuel Padorno fue poeta y pintor.

Manuel Padorno. Un oficio indecible

Manuel Padorno. Un oficio indecible repasa, de forma cronológica, las cuatro grandes etapas creativas del intelectual canario coincidiendo con el ochenta y seis aniversario de su nacimiento. De este modo, el recorrido por la muestra se inicia a partir de diferentes series de obras realizadas sobre papel, fechadas en la década de los setenta del siglo pasado; Fast Food, Charing Cross o Cuaderno USA suponen los primeros exponentes de su fascinación por el paisaje urbanita, así como retratan la antesala en el advenimiento del Nómada Urbano que, desde sus acrílicos de mediano y gran formato, traspasan el lienzo hasta abarcar, a principios del siguiente decenio, también su producción poética.

El regreso al mar como fuente originaria de su indagación más personal, abre el desenlace de las últimas estancias de su pintura, así como el recorrido de Manuel Padorno. Un oficio indecible. En el Nómada marítimo desarrolla un rico imaginario de fuerte carga simbólica que alimentaría esa búsqueda definitiva, patente en el desenlace de la muestra, compuesto por la serie Capilla Atlántica, fechada a comienzos de la presente centuria. Este minucioso recorrido artístico, que viaja junto a Padorno por sus amadas urbes y la presencia envolvente de la playa y el mar, se encuentra complementado con tres videos-documentales, realizados por el cineasta tinerfeño Miguel G. Morales.

Actividades complementarias

Como es habitual, la Fundación CajaCanarias ha diseñado un programa de acciones complementarias a esta nueva propuesta expositiva en su Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife, que viene a enriquecer su ya de por si intensa labor en el compromiso de difusión de la actividad creativa de Manuel Padorno, que dio comienzo, en 2016, con la publicación del primer tomo de sus Obras Completas. El segundo volumen vio la luz a comienzos del año 2018 y se encuentra prevista la edición del tercer y definitivo ejemplar para el próximo ejercicio.

Además, el martes 8 de octubre se desarrollará el coloquio que, bajo la denominación Manuel Padorno. Un oficio indecible, tendrá como protagonistas a Juan Manuel Bonet, ex director del Museo Nacional Reina Sofía, y al arquitecto Joaquín Mañoso, con la moderación del director del área de Cultura de la Fundación CajaCanarias, Álvaro Marcos Arvelo. El acto, de entrada libre hasta completar aforo tendrá lugar en el mencionado Espacio Cultural de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 20:00 horas.

Finalmente, y a través del programa educativo Despertares CajaCanarias, se ofrece un calendario didáctico para visitar la muestra, permitiendo a los escolares asimilar de forma más completa el contenido de la exposición. Aquellos centros docentes que estén interesados en participar de esta iniciativa pueden inscribirse a través de www.cajacanarias.com, con carácter gratuito, y las sesiones se desarrollarán en doble horario matinal, de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 11:30 y, a partir de ese tramo temporal y hasta las 13:00 horas, respectivamente. Para facilitar el aprendizaje los participantes descubrirán, de la mano del equipo de monitores de la Fundación CajaCanarias, las características principales de la exposición a partir de una metodología lúdica y participativa, adaptada a las distintas edades. El objetivo es difundir el arte y potenciar la creatividad, logrando que los alumnos reflexionen sobre todo lo aprendido tras navegar por los laberintos urbanos de Padorno y caminar, “lienzo adentro”, por su estudio, adentrándose en el proceso creativo de un artista que se muestra como pintor y poeta.

Como también es habitual, Despertares CajaCanarias plantea un conjunto de visitas guiadas para el público familiar, que se desarrollarán los sábados, de 11:30 a 13:00 horas (30 minutos de recorrido expositivo y 60 de taller didáctico). Recomendado para familias con niños/as entre 5 y 12 años de edad, en el caso concreto de los talleres prácticos se podrán realizar diferentes elaboraciones artísticas con materiales reciclados y, de este modo, los niños/as reproducirán con sus propias manos una obra plástica que podrán llevarse a casa como recuerdo de esta fantástica experiencia didáctica.