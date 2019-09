Así es Estefanía Ponce, tercera candidata

Turno para conocer a Estefanía Ponce, tercera participantes del Global Universe, que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre, en el Teatro de El Sauzal, a las 21.00 horas, en una producción, que cumple su décima edición, de la mano de DIARIO DE AVISOS. Estefanía representará a Francia.

– ¿Podría presentarse a los lectores de DIARIO DE AVISOS?

“Mi nombre es Fran, tengo 19 años, nací en Las Palmas de Gran Canaria y actualmente estudio enseñanzas superiores. En mi tiempo libre me gusta bailar, dedicarme al arte de la transformación y pasar tiempo con amigos y familia.”.

– Defíname qué es para usted el transformismo…

“Es un arte y un método de expresión y de reivindicación hacia la mujer, que tanto nos ha aportado en esta vida y tan mal valorada está. Mi experiencia en el mundo del transformismo ha sido buena para el poco tiempo que llevo en él. En mi primer certamen, logré alzarme con el título de 1ª finalista y, en el segundo, no logré ninguna corona, pero quedé muy contento con las opiniones recibidas por el público”.

-¿Por qué Global Universe?

“Decidí presentarme a este certamen porque desde el primer momento en el que me adentré en este mundo, el Global Universe era uno de los concursos que más me llamaba la atención. Además, lo avalaban las buenas críticas que recibía”.

– ¿Cómo surge lo de representar a Francia?

“He decidido representar a Francia ya que su capital, París, es considerada la ciudad de la moda, lo cual me fascina porque es el sector al que en un futuro me gustaría dedicarme. Aparte de eso, Francia tiene una gran riqueza gastronómica y cultural”.

– ¿Con qué reina anterior se quedaría y qué destacaría de Global Universe?

“Personalmente destaco a Martina Rey, que fue Global Universe España 2017. Su preparación en los eventos anteriores a la gala final, su participación en la gala y cómo llevó su reinado durante ese año fue realmente inspirador. De este certamen, lo que destacaría son los diferentes eventos previos como la sesión de fotos, los vídeos, la presentación de candidatas, los ensayos, etc. También he de mencionar el pase de fantasía, ya que es uno de los pases que más ilusión me hace porque este es de los pocos certámenes en los que se realiza dicho pase. De esta nueva experiencia, espero conocer nuevas amistades tanto

internacionales como nacionales, crecer como transformista y dar lo mejor de mí sin decepcionar a la gente que me apoya y a los organizadores de Global Universe por darme la oportunidad de formar

parte de esta edición”.