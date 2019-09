Lola Herrera y Nacho Novo, este otoño-invierno en el Guimerá

El Teatro Guimerá acogerá una amplia y variada programación en el último trimestre del año con casi una veintena de puestas en escena y un total de 34 funciones. Una amplia oferta cultural para llegar a todos los públicos que, para la primera teniente de alcaldesa y concejala de Cultura, Matilde Zambudio, es “variada, actual y de gran calidad”. También se contempla la puesta en escena de obras por parte de compañías canarias y por primera vez se ha incluido en la programación un espectáculo de danza diseñado para bebés con edades comprendidas entre los 0 y los 36 meses, que podrán ir acompañados por un máximo de 2 adultos.

Son muchos los espectáculos que se pueden destacar de la programación. El 31 de octubre llega The magic of Motown, un concierto que ya han visto más de un millón de espectadores en todo el mundo. También grandes funciones de teatro contemporáneo como Lehman Trilogy (11 y 12 de octubre) o Último tren a Treblinka (8 y 9 de noviembre). No faltará sobre las tablas del Guimerá el teatro de Federico García Lorca, presente el 22 de noviembre en Genoma B, una adaptación de La Casa de Bernarda Alba. En los estrenos destaca Antimateria (14 de noviembre), de la compañía Platónica Teatro. En noviembre se celebrará un concierto de música clásica de Vivaldi y Mozart, y el estreno de una composición del músico tinerfeño Emiliano Coello, con el que se conmemora, el 17 de noviembre, el 49 aniversario de la Orquesta de Cámara de Canarias. En diciembre habrá gala de ballet, de danza clásica, a cargo de bailarines del Centro Internacional de Danza de Tenerife, que tendrá lugar el día 12. El Teatro Guimerá acogerá representaciones de obras incluidas en festivales como Telón, como Trigo Sucio, con Nacho Novo y Eva Isanta, o El precio, con Tristán Ulloa y Gonzalo de Castro; y el Festival Internacional de Artes Escénicas (CAE), con Arturo y Clementina. El 20 y el 21 de diciembre se subirá al escenario la veterana actriz Lola Herrera con Cinco horas con Mario.