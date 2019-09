‘The Head’, de MediaPro y HBO, rodará en Tenerife con ‘El Profesor’ y la canaria Mónica López

The Head, la nueva serie internacional de Mediapro Studio junto a Hulu Japón y HBO Asia, promete ser una de las sensaciones del año 2020. El equipo creativo y todos los actores presentaron ayer a la prensa algunas de sus claves. La historia, un thriller lleno de intriga, juega con la percepción del espectador a la hora de averiguar quién ha matado salvajemente a casi la totalidad de los miembros de un laboratorio científico en mitad de la Antártida. Un misterio que se irá resolviendo desde diferentes puntos de vista y dando saltos narrativos en el tiempo.

Un hangar en Los Majuelos, la fábrica de tabaco Phillip Morris y la plataforma Floatel Reliance en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife se han convertido durante tres meses en la estación internacional Polaris VI de la Antártida, y casi que en la casa de un reparto coral del que a los espectadores españoles les sonarán, sobre todo, el actor Álvaro Morte (La casa de papel, El embarcadero), que en la serie interpreta al cocinero Ramón, “un papel muy alejado a todos los que he hecho”, afirmó, y la actriz canaria Mónica López (Hierro), pero que está plagado de potentes intérpretes internacionales como el británico John Lynch (The Terror), el japonés Tomohisa Yamashita (Code Blue) o la futura promesa Katharine O’Donnelly, que es la auténtica protagonista de The Head.

Esta “ambiciosa producción”, en palabras de Javier Méndez, director de contenido de Mediapro Studio, es la primera historia de ficción escrita por los hermanos Álex y David Pastor para España y todos sus capítulos están dirigidos por Jorge Dorado.

La idea germen de The Head surgió en la cabeza de Ram Tellem, director de desarrollo de contenido internacional de Mediapro Studio. “Hace tres años imaginé a alguien bajando de un avión, abriendo las puertas de una estación y encontrando a todo el mundo muerto”, cuenta. Posteriormente, junto a Álex y David Pastor comenzaron a desarrollar la historia y tras la llamada del director Jorge Dorado, quien le dio las claves de cómo tenía que ser la serie y su tono, “todo empezó”, afirma Tellem. “Es un thriller pero sin investigación policial y pone el foco sobre en qué se convierte una persona cuando se siente amenazada”, prosigue. “Si Agatha Christie hubiera nacido en esta época, habría escrito esta serie”, comentó a DIARIO DE AVISOS el director de desarrollo y contenidos. El actor escocés Chris Reilly va más allá y la define como “la mezcla perfecta de Alien, El expreso de medianoche, El Resplandor y La Cosa”.

Tanto Jorge Dorado como todos los actores involucrados coinciden en afirmar que la serie les atrapó desde las primeras dos páginas de guion.

En cuanto a por qué se decidió rodar en Tenerife, en pleno verano, una historia que transcurre en el polo sur, Dorado cuenta que fue el único lugar de España donde encontraron un hangar lo suficientemente grande como para construir la estación internacional Polaris VI. Y hay que decir que es impresionante. En un recorrido por el set, mientras se rodaban algunas de las últimas escenas (la próxima semana se trasladan a Islandia para los exteriores), se podía apreciar el nivel de detalle y la enorme escala de los decorados.

Cada habitación, sala común, enfermería y pasillos, que a buen seguro darán algún que otro susto al espectador y que crean un clima de claustrofobia que atenaza a los protagonistas de The Head, está cuidado al más mínimo detalle.

La anécdota que más repetían los actores sobre rodar en Tenerife, y una de las más duras a nivel físico, es la de estar trabajando completamente embutidos en ropa térmica con los 36 grados del verano tinerfeño. A pesar de las dificultades, tanto los intérpretes como el equipo técnico y de producción han creado una pequeña familia. Y tal vez esa confraternización también viene dada por Tenerife. “Otro de los motivos por los que rodamos aquí es que queríamos que los actores, que han venido de diferentes partes del mundo, sintieran el aislamiento que puede provocar estar en una isla, que es lo que sienten sus personajes”, explica Jorge Dorado.