Albert Espinosa inaugura hoy el foro ‘Hablemos de Educación’

La Fundación CajaCanarias pone en marcha, a partir de hoy, 23 de octubre, la segunda edición de su foro Hablemos de Educación, un espacio abierto al diálogo y la reflexión en el que profesionales y expertos de diferentes disciplinas, implicadas directa e indirectamente en el ámbito docente, comparten conocimientos y experiencias con la intención de ofrecer propuestas inspiradoras, aplicables a cualquier situación comunicativa presente en los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en la familia o en el centro educativo. Esta conferencia inaugural, protagonizada por Albert Espinosa, tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 19.00 horas, y con entrada libre hasta completar aforo. El acto será moderado por el periodista tinerfeño Leo Santisteban.

Bajo el título Si crees en los sueños, ellos se crearán, el reconocido escritor, guionista, autor teatral y director de cine desarrollará la teoría según la cual creer y crear están a una letra de distancia. Y es que Albert Espinosa siempre ha creído en el poder de la educación y de la gente joven para lograr todo lo que está en sus manos. Él siempre ha creído que cualquier pérdida es una ganancia y su conferencia, a través de su propia historia personal, ayuda a comprender que las armas para triunfar y luchar contra los inconvenientes de este mundo están en tu propia mano.

Espinosa ha escrito los guiones de las películas Planta 4ª, Va a ser que nadie es perfecto, Tu vida en 65′ y Pulseras rojas (adaptada internacionalmente bajo el nombre de Red Band Society en EE.UU. y Braccialetti Rossi en Italia, además de Alemania, Rusia y un total de 13 países). No me pidas que te bese porque te besaré significó su debut como director cinematográfico, en 2008. Su faceta como escritor comienza con El mundo amarillo, Todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, hasta llegar a sus Finales que merecen una historia o Lo mejor de ir es volver, novelas traducidas a 23 idiomas y de las que se han vendido más de un millón de ejemplares.

El eje central de las jornadas que componen esta nueva edición del foro Hablemos de Educación CajaCanarias, que tendrá su continuidad los días 19 y 27 de noviembre, es la concepción del aula como comunidad de aprendizaje y en la que todos y todas puedan aprender, participar y obtener logros. Una educación que dé respuesta a la diversidad de manera eficaz y en positivo. Donde el aprendizaje se personaliza y flexibiliza para el desarrollo integral de los jóvenes.