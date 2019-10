Este es Andonni Yunoem, representante de México Regular

Su nombre es Andonni Yunoem, tiene 25 años y nació en La Paz, Baja California Sur, en México. Trabaja como modelo desde los 16 años y estudió diseño de modas, aunque nunca ha ejercido como tal. Lleva tres años trabajando como transformista en un show center. Le encanta bailar, estar con su familia y conocer pueblos o lugares poco conocidos y misteriosos.

-¿Qué es para ti el transformismo?

“El transformismo, para mí, es una carrera difícil y multidisciplinaria, ya que para ser buena hay que saber de peluquería, estilismo, maquillaje, música y danza. También debemos enfocarnos en el papel que desempeñamos, practicar cada movimiento y gesticulación y, a veces, hasta aguantar prendas nada cómodas. Practicando cada detalle es como se logra trasmitir una ilusión al espectador, conectar y compartir emociones.”

-¿Cuál es tu experiencia en el mundo del transformismo?

“Llevo tres años desde que comencé a practicar y a prepararme como transformista.”

-¿Cómo decidiste presentarte a Global Universe?

“Desde muy pequeño estuve rodeado de misses, ya que desde los 16 años y hasta los 21 fui coach de pasarela en el certamen de mi estado que prepara a la señorita que competirá en el Miss México. Desde ahí, fui conociendo más de las reinas de belleza. Sabía que había certámenes de transformismo, pero, con todo respeto, sentía que no eran de buena calidad. Cuando conocí Global Universe, me fascinó que tuviera proyección internacional y un formato tan bueno. Así, me decidí a participar en mi estado y en mi país para poder ganarme esta experiencia.”

-¿Por qué has decido representar a México en este certamen?

“Porque es de donde soy. Nunca había sentido tanta emoción y orgullo de ser la representante mexicana. Aún más sabiendo que lo hice con mi propio esfuerzo.”

-¿Qué reina es tu referente de las pasadas ediciones?

“Para mí, Ivanna Cazárez es un gran referente. Independientemente de la belleza física que posee, admiro mucho su lado humano, la cálida y educada persona que es. Siempre lucha por lo que desea y se esfuerza preparándose en cada aspecto sin pisotear a nadie.”

-¿Qué destacarías de este certamen?

“Como mencioné, la proyección a nivel internacional. Además, creo que respeta y valora mucho el arte y el talento de un transformista.”

-¿Qué esperas de tu paso por Global Universe?

“Realmente, espero ser la primera mexicana en mi categoría en obtener el título de Global Universe. Si esto no sucede, deseo hacer un buen papel, ya que, de igual manera, creo que lo más valioso de este tipo de certámenes son las personas que llegas a conocer en el camino. Será inolvidable la experiencia de hacer grandes amistades, compartir con otras culturas el amor por su país y aprender también como es el transformismo en cada rincón del mundo.”