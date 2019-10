El fiscal se adhiere a la petición de Zambudio y Lazcano de suspender la expulsión de Cs

En una primera vista, que ha tenido lugar esta mañana, el fiscal se ha adherido a la petición de los concejales de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife en la que solicitaban la suspensión cautelar de la expulsión de su partido.

A la salida de los juzgados, la propia Matilde Zambudio manifestaba su satisfacción por la medida: “Estoy bastante satisfecha, tenemos que esperar a que se emita la resolución judicial, pero el Ministerio Fiscal se ha adherido en los mismos términos que se solicitaban en la defensa”.

Zambudio dijo no estar “sorprendida” porque la posición del fiscal haya sido “tan clara”, reiterando que era algo que sabía desde el pasado mes de junio: “Una vez visto todo el expediente disciplinario, no se podía solicitar otra cosa. El Ministerio Fiscal ha corroborado lo que que he venido diciendo desde junio”.