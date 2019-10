‘El otro’, de Miguel de Unamuno, reflexiona sobre la identidad y la locura en el Paraninfo de la ULL con una única función

El Festival de Artes Escénicas Telón Tenerife lleva el espectáculo El otro, de Miguel de Unamuno, al Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) el miércoles [día 30] a las 20:30 horas. Esta reflexión del escritor y filósofo español sobre la identidad y la locura está protagonizada por los actores Celia Bermejo, Domingo Cruz, Carolina Lapausa, José Vicente Moirón y Silvia Marty. Las entradas están a la venta en la taquilla del Auditorio de Tenerife, en www.telontenerife.com y en la taquilla del Paraninfo de la ULL dos horas antes del comienzo de la función.

Además de la representación para público general, Telón ha organizado dos sesiones escolares, que tendrán lugar el martes [día 29] y el mismo miércoles [día 30] a las 10:30 horas. Asistirán 1.200 escolares de Educación Secundaria y Bachillerato de 20 centros de 11 municipios de la isla: Adeje, Arafo, El Rosario, Garachico, Granadillo de Abona, Guía de Isora, La Laguna, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste.

El otro, estrenada en el Teatro Español en 1932 trata, según las palabras del autor, “de uno de esos temas eternos, más interesantes aun que el del amor: el de la personalidad”. Protagoniza esta historia Cosme, quien, en estado de semilocura, no permite que nadie le vea dormir por miedo a hablar en sueños. Ha roto todos los espejos de la casa y tampoco permite que se le llame por su nombre. Cuando Laura, su mujer, se dirige a él como Cosme, él le replica: “no soy Cosme, sino el otro”.

Ante las preguntas de Ernesto, neuropsiquiatra y hermano de Laura, Cosme cuenta lo sucedido: “Estaba, pues, como te digo, aquí conmigo, cuando me anunciaron al otro. Me vi entrar como si me hubiera desprendido de un espejo, y me vi sentado ahí, donde tú estás… Me vi entrar, y el otro… yo… se puso como estoy, como estás. Y se me quedó mirando a los ojos y mirándose en mis ojos. Y entonces sentí que se me derretía la conciencia, el alma; que empezaba a vivir, o mejor a desvivir, hacia atrás, como en una película que se haga correr al revés… Empecé a vivir hacia atrás, hacia el pasado, a reculones, arredrándome. Y desfiló mi vida y volví a tener veinte años, y diez, y cinco, y me hice niño, ¡niño! y desnací…y morí. Me morí al llegar a cuando nací, a cuando nacimos. Morí, sí. Y al rato resucité; pero sentado ahí, donde tú estás, y aquí, donde estoy, estaba mi cadáver”.

Esta versión de Alberto Conejero del libreto de Unamuno dirigida por Mauricio García Lozano es un proyecto de colaboración entre España y México que cuenta con el apoyo de Iberescena. Este espectáculo está coproducido por El Desván Producciones y la Consejería de Cultura e Igualdad de la Junta de Extremadura. Toda la información sobre la programación del festival y sus descuentos se pueden consultar en www.telontenerife.com y en redes sociales.