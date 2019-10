El Sur acoge a jóvenes talentos de todo el mundo

Tenerife, y más concretamente el sur de la Isla, se va a convertir en sede del Festival Internacional de Cultura y Artes Little Miss & Little Mister United World, después de celebrar su decimonovena edición al principio de octubre en los hoteles GF Isabel y GF Victoria, así como en el Siam Mall, con jóvenes talentos venidos de más de veinte países.

Como señala Tatiana Prijmak, la productora del festival, “cada año, el comité internacional del festival analiza y elige los destinos turísticos atractivos y viables para poder organizar el concurso y Tenerife superó todas las expectativas. Delegaciones de 22 países llegaron al festival para compartir sus talentos y fortalecer los vínculos culturales y amistosos. Quedaron encantados con la isla tan hospitalaria y soleada”, lo que a la postre ha servido para que todas las delegaciones internacionales atendieran la petición de la presidenta del festival, Natalya Kovalyova, de celebrar el 20 aniversario en el sur de Tenerife y pasiblemente las siguientes ediciones del Little Miss & Little Mister United World.

Katerina Krasnevskaya, una rusa que lleva mucho tiempo afincada en Arona, implicada en el mundo de la moda y el markentig, es la nueva directora del evento en Canarias y destaca que “las condiciones del Sur son espectaculares para realizar un festival de esta magnitud, porque garantizamos buenos hoteles y un clima seguro todo el año, todos están encantados de repetir la experiencia de esta año, añadiendo que además “para Tenerife es un gran escaparate, porque vendrán niños y padres de lugares tan dispares como Kenia, Tailandia, Malasia, Azerbayán…que no están en nuestro mercado turístico”.

¿Qué es el Internacional Children Festival of Culture and Arts? Se trata de concursos que se realizan en una veinte de países del mundo donde se busca el talento de niños y niñas de 6 a 14 años en diferentes facetas, como la música, la danza, la gimnasia , el teatro o la magia. Cada país elige a sus participantes en sus respectivos concursos y los ganadores viajarán a Tenerife para competir a nivel internacional, con un jurado especializado, que este año, como novedad, realizó entrevistas online.

En el festival celebrado recientemente en el sur de Tenerife, todos los participantes prepararon una tarjeta de presentación de video en un traje nacional dedicado a las lenguas nacionales e indígenas de su país, un guiño a que la ONU reconoció 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas

El primer día del festival, se llevó a cabo un desfile de países en el hotel GF Isabel, donde cada delegación presentó un uniforme nacional estilizado. Y también la fiesta de la amistad, durante la cual los participantes se familiarizaron con la cultura, las tradiciones, las canciones y los bailes de los demás, y también intercambiaron regalos.

El segundo día del festival se celebró el concurso Little Miss & Little Mister United World 2019 sobre un escenario montado en el Siam Mal, concluyendo las distintas competiciones con una divertida recreación de piratas a la búsqueda del tesoro, ballenas y acción real en un viejo velero.

La gala y entrega de premios tuvo lugar en el GF Victoria Hotel, donde todos los niños recibieron nominaciones y títulos especiales, siendo los ganadores del concurso Little Miss y Mister United World Grand Prix 2019, Srisupa Kesawapitak (Tailandia) y Karlis-Kristaps Jaunzems (Letonia), respectivamente.