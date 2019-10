“En el nuevo contexto económico debemos apostar por soluciones más creativas”

Susana del Castillo apuesta por la modernización del sector financiero, abriéndose a nuevas fórmulas de crecimiento futuro, con soluciones creativas. Además de la gestión patrimonial y la gestión de inversiones, la Responsabilidad Social Corporativa es otra de sus prioridades. Madre de dos hijos, considera que la familia es la mejor escuela de la vida. También afirma que en los negocios se debe ser analítico, mantener la mente fría sin miedo a arriesgar en ocasiones concretas. Cualidades que ha aprendido de gente más experta. Reivindica “escuchar a los sabios, a las mentes brillantes, para aprender de ellas”.

-Nuevo miembro del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank y, además, la única representante canaria. ¿Cómo vive eso?

“Es todo un orgullo y una responsabilidad. Y más teniendo en cuenta la importante base accionarial que CaixaBank tiene en Canarias. Me incorporé recientemente y me sentí muy cómoda, pues nos dieron un gran recibimiento. Desde la entidad se nos ofrece la posibilidad de discutir libremente, de aportar valores y nuevas ideas. Generan un entorno lleno de dinamismo y energía. De hecho, hay que destacar que CaixaBank fue la primera entidad financiera del Ibex 35 en contar con un Comité de estas características”.

-El mundo financiero ha cambiado mucho. ¿Qué cree que le falta?

“Está evolucionando de una manera a la que no estábamos acostumbrados. Vamos hacia un nuevo ciclo. Ahora, por ejemplo, el tipo de facilidad de depósito del Banco Central Europeo es del -0,5 %, y muchos países emiten deuda a tipos negativos, y esto es algo que parece que no cambiará a corto plazo. Se penaliza tener el dinero en el banco, cuando antes era un activo que se premiaba. Debemos abrirnos a nuevas posibilidades de inversión, para surfear estas nuevas variables que vivimos. Tenemos que reaprender en este nuevo contexto, apostando por soluciones creativas”.

-¿Cuál ha sido su trayectoria hasta convertirse en miembro de este Comité?

“Obtuve el bachelor of science en Management en la Royal Holloway, University of London. Posteriormente cursé el máster en International Management del Instituto de Empresa, así como un posgrado en Gestión de Patrimonios Familiares. También soy miembro del Consejo de Buen Gobierno Familiar de MdF Family Partners”.

-¿Qué recuerda con más interés de su formación?

“Muchas cuestiones, pero si tuviera que mencionar una destacaría la necesidad de sintetizar, de ser analíticos, para no perdernos o cometer errores en un mundo tan global, complejo y competitivo. En MdF Family Partners, por ejemplo, aprendí a analizar los activos de un patrimonio como un todo y no cada cartera en particular; una práctica que me ha ayudado posteriormente en este hábito”.

-El arte de mantener la cabeza fría…

“Sí, en momentos tensos es importante mantener la serenidad. No puedes tomar decisiones en caliente. Hay que analizar y sopesar pros y contras. Pero tampoco debes olvidar el atrevimiento en algunas ocasiones. A veces es importante saber dar un paso al frente, ser valientes, cuando surge una oportunidad. Lo aprendes observando. Realmente me he sentido afortunada por poder sentarme con cabezas privilegiadas de las que he aprendido mucho. Hay que imitar a los sabios, a las personas que tienen brillo, que han desarrollado una carrera de éxito por su trabajo y talento”.

-Además de su faceta empresarial es madre de dos hijos.

“Sí, y cuando eres madre todo es distinto. De la casa he aprendido el sentido práctico de la vida. Tienes que trabajar con prioridades, optimizar recursos, porque el tiempo es finito. Poner lo importante primero. La familia es la mejor escuela vital, porque te optimiza. No puedes dejarte nada pendiente. Una de las cosas que te preguntas cuando eres madre es ¿pero en qué empleaba yo tanto tiempo libre antes?”.

-¿Apuesta por incrementar el papel de la mujer en la empresa actual?

“Por supuesto; creo que la presencia de la mujer humaniza las empresas. Pero no podemos perder el foco: lo importante es hacer el trabajo y hacerlo bien. Paridad, pero por calidad. Este principio es algo que desde CaixaBank tienen muy presente y trabajan a todos los niveles para que sus diferentes órganos, como el Comité Consultivo de accionistas, caminen hacia la paridad pero sin perder de vista el valor añadido de cada persona de forma individual. También abogo por medir el trabajo por sus resultados. No se puede medir por cuántas horas se está sentado en un escritorio. Lo importante es desarrollarlo con calidad”.

-¿Qué aspecto del sector empresarial considera más importante y le atrae más?

“Si tuviera que destacar uno, como inversora considero que es fundamental potenciar la Responsabilidad Social Corporativa. Hay estudios que demuestran claramente que aplicar las RSC a largo plazo resulta muy rentable para las empresas. Hace incrementar su valoración en el mercado. Esto es otro de los puntos que CaixaBank desarrolla de manera magistral debido a sus orígenes comunes con la Fundación Bancaria la Caixa y su destacable Obra Social, una de las más importantes del mundo”.