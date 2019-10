Esta es Natacha Domínguez, representante de Egipto XL

-Preséntese a todo el público…

“Mi nombre es Jonay Anceaume, tengo 33 años, y el Puerto de la Cruz fue la ciudad que me vio nacer. Desde muy pequeño, mi meta en la vida era poder ayudar a los/as demás, por lo que decidí adentrarme en

el mundo de la sanidad, como auxiliar de enfermería. Además del orgullo que siento al poder ejercer mi profesión diariamente, en mi poco tiempo libre me encanta pasar tiempo con mi familia, que es mi gran apoyo en este camino. También disfruto ir de compras, crear looks, y por supuesto, dar imagen a la nueva Natacha Domínguez, mi álter ego. Desde muy temprana edad, uno de mis hobbies favoritos era vestir barbies y confeccionar trajes y nuevos peinados para mis muñecas (aunque algunas se las robaba a mi prima sin que ella se diera cuenta). Opino que, desde ese entonces, aún siendo un pequeño niño, surgió la idea de un nuevo yo, y ¿por qué no?, me preguntaba, ¿por qué no convertirme en una mujer? Disfruto cuando me transformo en Natacha Domínguez y soy la misma persona, con misma personalidad, pero con distinta imagen. Cuando subo a un escenario, me siento arropada por los/as asistentes, y por mi familia, que es la gran aliada en este camino del transformismo”.

– ¿Qué opinión tiene de Global Universe?

“No es mi primera experiencia en este concurso internacional de transformación y belleza. Repito porque la profesionalidad y la amabilidad del equipo me cautivó. Por motivos personales y de fuerza

mayor, he dejado apagar la imagen de Natacha Domínguez en los últimos años, pero sabía que algún día repetiría y ¿qué mayor orgullo hay que ser una de las Candidatas XL de la décima edición de Global Universe?”.

-¿Tiene experiencia en este tipo de certámenes?

“Empecé muy joven, en una discoteca local del Puerto de la Cruz llamada Discoteca Vampis. Seguidamente, me presenté al Concurso Reinas Gay 2009. Tristemente, no obtuve ningún título, pero una reina nunca se rinde y eso hice yo. Dos años más tarde, lo volví a intentar en el Certamen Reinas Gay 2011, alzándome con mi primer título en este mundo de transformación, de 1ª dama de honor. La corona tardó, pero llegó poco después. Perseguía mi sueño, y ¡lo conseguí! En ese mismo certamen, cuatro años más tarde, un reflejo brillante iluminaba mi semblante, ¡Natacha Domínguez era Reina Gay Mundo! Ese reinado fue un aliciente para continuar y no detenerme. En ese mismo año, recibí otra corona que representaba el reinado gay de Tenerife. Un año después, en el año 2016, me presenté a un certamen de talla internacional, Global Universe, donde representé al país que me vio nacer, España, y obtuve la banda honorífica de 1ª finalista”.

– ¿Cuáles son sus principales referentes en ediciones anteriores?

“Es una pregunta que no tiene duda alguna para mí. Mi gran compañera, amiga, y madre artística, Valeria Santana, Global Universe XL 2015. Gracias a ella, me adentré en este mundo de transformación y belleza”.

– ¿Qué destacaría de Global Universe?

“La categoría internacional del Global Universe brinda una oportunidad única a personas de diferentes países y culturas y diferencia el concurso del resto de certámenes de esta índole. Además, la calidad

profesional y humana tanto del equipo que hace posible este concurso como de las compañeras que viajan desde la otra parte del mundo para brindarnos su amistad, compañerismo y conocimiento es inigualable. Tal como queda reflejado en el himno oficial del certamen, “cualquiera de nosotras reinaremos al fin.” Mi objetivo para esta décima edición del Global Universe 2019 es iluminar mi camino lleno del

esfuerzo de todas las personas que me han ayudado y apoyado, de ese equipo y maravillosa familia que tengo a mis espaldas, así como del jurado y de la organización de este certamen. ¿Cómo pienso hacerlo? No

se me ocurre una manera mejor que con el brillo de una corona sobre mi cabeza. Corona que no habré ganado yo, habrán ganado todos ellos y ellas por haberme hecho llegar hasta donde estoy hoy”.