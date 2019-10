José Luis Rivero propone exportar el modelo turístico de Lanzarote a Cabo Verde

El catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, José Luis Rivero, propuso durante el Macaronesia Campus Global “exportar a Cabo Verde algunas ideas acerca de modelos turísticos que hemos ensayado con cierto éxito, como es el caso de Lanzarote”.

Rivero reconoció que las economías macaronésicas tienen una combinación de tres elementos que, en algunos casos, resultan excluyentes entre sí: el crecimiento económico, el pleno empleo y, por último, el medio ambiente y el bienestar global. Estos objetivos pueden llegar a ser contradictorios porque el primero opera sobre la vulnerabilidad del medio ambiente, a su vez el pleno empleo entra en contradicción con el crecimiento económico y con el propio medio ambiente, y este último puede chocar con los dos primeros. “Se trata de establecer una combinación de objetivos que permitan hacerlos compatibles”, apuntó.

El medio ambiente está seriamente comprometido en Canarias por las acciones intensivas sobre el turismo, y Cabo Verde, que está despegando, puede tener también problemas de sostenibilidad si no sabe equilibrar los recursos.

También propuso otros ámbitos de colaboración como el estudio de las políticas fiscales, con diferentes modelos, por un lado, en Azores y Madeira; por otro, en Canarias; y Cabo Verde, con sus propias figuras impositivas.

Diferencias económicas

Otro aspecto es el mercado de trabajo. “En Cabo Verde se combina el mercado de trabajo formal con uno informal, muy importante, en el que se incluye el trabajo infantil, y donde no existe una tasa de paro alta”. Sin embargo, existe una enorme distancia entre las economías de Azores, Madeira y Canarias (en torno a 20.000 o 24.000 dólares per cápita al año) frente a la de Cabo Verde (2.000 o 3.000). “Nosotros tenemos experiencia en cómo provocar el crecimiento, aunque no sepamos distribuirlo”.

Por su parte, el climatólogo de la Universidad de La Laguna, Pedro Dorta, disertó sobre la relación existente entre clima, viajes y viajeros. Concluyó que “el clima es el principal recurso económico de la Macaronesia”, lo que también genera riesgos”.