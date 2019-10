La fotocrónica de Noemí Santana

Dicen que no por mucho madrugar, amanece más temprano, pero para quienes, como yo, creemos que es urgente poner las medidas para acabar con la emergencia social que padece Canarias, los días de 24 horas se nos antojan cortos. Así que nada mejor que iniciar pronto, con un desayuno sano, con mucho hierro (tengo que cuidarme y cuidar a Víctor, mi bebé) y con tranquilidad el día.

Luego voy camino al aeropuerto, con la maleta en mano, oliendo el aire limpio de la mañana y sintiendo el frescor del aire en la cara la jornada de trabajo que, en la Consejería de Derechos Sociales, será muy intensa y espero que fructífera.

No se pueden arreglar todos los problemas en un solo día, no hay recetas mágicas, pero cada mañana, yendo a tomar un avión o al despacho, me recuerdo a mi misma que es un paso más para conseguir las más óptimas soluciones. Sabíamos al llegar a la Consejería que la situación estaba mal, pero como dije en el Parlamento, “no tan mal como por desgracia nos hemos hecho conscientes” durante estos dos meses.

Ya en el avión aprovecho para mantenerme informada de todo lo que sucede en nuestra tierra, en el resto de España y en el mundo, porque, entre otras cuestiones, la globalización supone que cualquier situación que suceda, por muy lejana que sea geográficamente, tendrá repercusiones en nuestra tierra. El brexit o la crisis generada por la quiebra de Thomas Cook lo demuestran.

Precisamente, la reunión del primer Consejo Asesor del presidente Ángel Víctor Torres se convocó para un solo objetivo: coordinar todas las áreas del Gobierno para dar una respuesta al colapso del touroperador británico y paliar los daños que el mismo ha supuesto para las canarias y canarios que, directamente o de forma colateral, estaban relacionados o dependían de esa empresa, porque la prioridad de este Gobierno son las personas.

Me gustaría dejar claro, tomando como base la fotografía del Consejo Asesor, que pese a los agoreros que no daban ni un euro por el Pacto de las Flores, la sintonía entre los partidos y las personas que integramos el gabinete que preside Torres es total. Nos hemos juramentado para dar un giro de 180 grados a la realidad social de nuestras Islas, y nada ni nadie nos va a desviar de esa ruta. Así que los que quieren que fracasemos, van a estar muchos años sentados esperando.

Una parte muy importante de nuestra sociedad es la juventud. Esa generación tan bien preparada y que ha tenido que emigrar con su talento porque durante décadas no hubo oportunidades para asentarse en sus Islas. Trabajamos para que vuelvan los que se han ido y no se vayan los que están aquí. Eso lo sabe la directora general de Juventud, Laura Fuentes (compañera leal donde las haya y que ha estado a mi lado siempre, en lo bueno y en lo malo, en las risas y en los enfados), que me ha explicado la iniciativa Jóvenes Puntales para impulsar proyectos innovadores, sociales y solidarios para que nuestra gente más joven pueda presentar sus ideas y dar a conocer su talento.

El dolor, la indignación y la repulsa crecen con cada nuevo feminicidio. Nos queremos vivas, pero los hijos del patriarcado siguen sumando víctimas semana a semana. Y ahí estaré siempre, contra los asesinatos machistas, como estuve en la concentración convocada por la Red Feminista de Gran Canaria, esperando inútilmente, aunque la esperanza es lo último que se pierde, que esa sea la última que haya que convocar.

Y después, al terminar la intensa jornada, vuelvo a casa, donde mis perras Laika y Dolça siempre me arrancan una sonrisa y me preparan para afrontar el día que amanecerá mañana.

Noemí Santana (secretaria general de Podemos Canarias), actual consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con especialidad en Dirección General y Recursos Humanos. Al ritmo que su actividad política le permite, estudia Derecho en la UNED. Hasta su incorporación como diputada al Parlamento de Canarias, trabajaba en la Sociedad Ferrocarriles de Gran Canaria. Ha participado en diversas organizaciones de ámbito canario, asambleas ciudadanas y colectivos ecologistas. Asistió a la primera asamblea del círculo Podemos Las Palmas de Gran Canaria, y desde entonces se vinculó a este proyecto.