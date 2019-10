Melisa Rodríguez: “Yo no habría acusado a Matilde Zambudio de hacer un ‘tamayazo”

La transición al multipartidismo, que irrumpió en España en 2015, ha incrementado exponencialmente el bloqueo político. Pero también las voces canarias que se escuchan en el Congreso de los Diputados. Una de ellas es la de Melisa Rodríguez, arquitecta palmera de verbo rápido nacida en Londres y de nuevo candidata de Ciudadanos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Es miembro del núcleo dirigente de su partido, que, en solo cuatro años, ha pasado de inspirarse en la tradición socialdemocráta a apoyarse en los votos de Vox para cogobernar con el PP en Madrid, Murcia o Andalucía. El 10N sabrán si el poder que ahora gestionan les da votos, pero los sondeos no auguran nada bueno.

-¿Qué ha hecho mal Ciudadanos para partir tan abajo en las encuestas?

“Yo creo que la posición del centro político está en un proceso de maduración. Y que hay muchos más partidos y posibilidades para que la gente se sienta representada. Pero también mucha volatilidad. Aunque la verdad es que no nos creemos las encuestas, ni cuando nacimos ni ahora”.

-Más allá de los resultados exactos, las encuestas detectan tendencias, y en el caso de Ciudadanos, es a la baja.

“También detectan que el porcentaje de abstencionistas es muy grande. Eso quiere decir que, en los últimos días, se movilizan muchos votantes y puede cambiar absolutamente todo”.

-Con los escaños que sacaron el 28 de abril, ¿no han desaprovechado una gran oportunidad de influir en la gobernabilidad?

“Como le dijo Pedro Sánchez a Rajoy cuando el PP no conseguía formar Gobierno, él es el único responsable de que hoy tengamos elecciones. És quien tenía que buscar los apoyos. Dijeron que su prioridad era negociar con Unidas Podemos y con los independentistas. Al día siguiente de que se rompieran las negociaciones entre ellos en septiembre, llevamos a la ejecutiva del partido una propuesta de acuerdo con tres puntos a cambio de nuestra abstención: no subir impuestos, una posición pactada en Cataluña con PP y Cs y que Navarra volviera a los constitucionalistas”.

-¿Por qué no presentaron antes esa propuesta? Sánchez les pidió la abstención en la investidura…

“Nos pidió en la investidura que hiciéramos gratuitamente lo que él quería. En la primera reunión que tuvimos con él, le pusimos cinco pactos de Estado sobre la mesa. Todavía estamos esperando. Hace más de cincuenta días le dijimos que había que sentarse a hablar de Cataluña y del 155, que podía pasar algo tras la sentencia y que había que preparar un plan de país, y nos dijo que éramos unos agoreros. Sánchez quería elecciones”.

-¿Plantear el 155 como una condición para cualquier tipo de acuerdo con el PSOE no limita también las posibilidades de entenderse?

“Plantear el 155 es hablar de una urgencia. Y lo digo porque tenemos un presidente de la Generalitat que se salta la ley, alienta la violencia y se va en coche oficial a cortar una autovía. Es de locos. Yo viví en Barcelona, y la ciudad está degradada. Hay gente que no sale a la calle por miedo a los violentos que queman contenedores. La situación en Cataluña es lo suficientemente grave como para que eso sea una línea roja”.

-¿Cómo una generación criada en democracia no consigue solucionar el bloqueo político cuando sí lo hicieran quienes se criaron en las trincheras de la Guerra Civil?

“Hay que recuperar ese espíritu de la Transición. Nosotros hicimos un acuerdo de 150 puntos con el PSOE, y también con el PP. Pero es cierto que quizá todos debamos hacer un poco de examen de conciencia”.

-A veces se hacen muy evidentes algunas aversiones entre ustedes…

“Llegar a un acuerdo no significa que uno no pueda ser crítico. En la Comunidad de Madrid: cogobernamos con el PP, pero hemos votado a favor de la comisión de investigación de Aval Madrid”.

-Sí, pero hay partidos que parece que tienen culturas políticas irreconciliables… Por ejemplo, ustedes y Podemos o los nacionalistas catalanes…

“Con Podemos, por ejemplo, somos capaces de llegar a acuerdos en temas de regeneración democrática, pero no en asuntos económicos. Somos bastante antagónicos. Y luego está el día a día: en temas de energía, yo he coincidido con partidos independentistas. En general, hablamos más de los parece, sobre todo en las comisiones. Y hay muchas cosas sobre las que trabajamos que no se conocen, quizá porque son muy técnicas y poco ‘sexys’. Aunque es difícil negociar con el sanchismo, no es el PSOE de toda vida. Cuando estábamos cerca de un pacto de Estado por la educación y Sánchez volvió a la secretaría general, obligó a los representantes del PSOE a levantarse de la mesa”.

-El otro día me decía un veterano periodista que a esta generación de políticos quizá le falten lecturas. Dígame un libro que le haya marcado…

“Quizá alguno lo minusvalore, pero a mí, uno de los libros que más me ha gustado es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Es un reflejo de un proyecto común que acaba dando, como resultado, una gran obra arquitectónica. Quizá tenga que ver con mi profesión. Pero más que lecturas, yo creo que lo que nos falta es sosiego”.

-¿Cómo se quedó cuando escuchó a su compañera Vidina Espino, portavoz de Cs en el Parlamento canario, decir que Matilde Zambudio había hecho un tamayazo?

“Cada uno es dueño y responsable de sus palabras. Entienda que no entre a valorarlas, pero yo no lo hubiese dicho.”

-¿Usted considera a Zambudio una compañera de partido?

“En este momento, la justicia ha aplicado unas medidas cautelares que tenemos que aceptar hasta que acabe el procedimiento judicial. Y hasta entonces, no voy a dar declaraciones al respecto”.

-¿Pero le gusta verla de teniente de alcaldesa?

“Hasta que no acabe el procedimiento, no lo voy a poder valorar”.

-¿Cómo no convenció a sus compañeros de Madrid de que la la militancia de Cs en Canarias quería cambio tras 26 años de gobierno de CC?

“Nuestro partido se divide por áreas, no es tan piramidal como otros. Digo lo que creo que es bueno o malo, y mis compañeros conocen mis opiniones, pero no puedo entrar en las áreas que no son de mi competencia. Llevamos poco tiempo en política en Canarias y no todo se puede hacer al 100% desde el inicio. Lo importante es que no se repitan los errores”.

-¿Qué le parece el Gobierno canario?

“Me parece una vergüenza que lo primero que hagan es subirnos los impuestos y que vuelvan a poner el impuesto de sucesiones y donaciones”.

-Pero el Gobierno dice que la bonificación continúa en el 99% de los casos…

Si uno anuncia una subida de impuestos, no está manteniendo una bonificación. Les viene un poco mal ahora en campaña electoral, pero fueron ellos quienes lo anunciaron. Para garantizar el Estado del bienestar, necesitamos que los ciudadanos tengan más dinero y gasten más en la tienda del barrio, no quitárselo del bolsillo.

-Un economista socialdemócrata le diría que parte de esos impuestos se van a una renta básica que asegura un mínimo de gasto por ciudadano que también tiene su impacto en la economía…

“¿Me quitan el dinero con impuestos para luego darme una renta? No tiene mucho sentido”.

-Pero si la subida de impuestos le supone a una persona 35 euros mensuales y luego consigue 350 más con la renta básica que con las prestaciones anteriores, tendrá 315 euros más disponibles, ¿no?

“Esa renta no van a garantizar que el negocio de barrio sobreviva. Ese que paga impuestos por un local, por el seguro de autónomo o por los productos que vende. ¿Vamos a hacer que perezca ese comercio que tiene muy difícil competir con grandes superficies? Yo prefiero que no me quiten el dinero del bolsillo, que me lo dejen aquí, que yo lo gestiono. Y si la gente compra más, movemos las economía y aumenta la recaudación”.

-Me recuerda un poco a Margaret Thatcher, que era hija de un tendero, y decía que esa experiencia le había ayudado en a dirigir su país…

“Cuando se hacen las declaraciones de bienes, a mí no me preocupa el que tiene mucho dinero, sino al que lleva 20 años ejerciendo y tiene solo 1000 euros en la cuenta. Una persona que no sabe gestionar su economía me genera desconfianza para gestionar lo de los demás”.

-Dígame tres propuestas de Cs para Canarias…

“Una es que los familiares de primer grado de residentes canarios tenga la bonificación del 75% en un trayecto de ida y vuelta anual. Intentar acercar. Otra es la defensa del REF y potenciar su capacidad para traer nuevas inversiones. También hay que asegurar la sostenibilidad y la economía circular en Canarias. Tenemos un modelo energético obsoleto. Y hay que saber cuántos residuos entran en Canarias, no lo sabemos, y se siguen enterrando y vertiendo al mar, aunque sea ilegal. También muy preocupados por mantener la conectividad aérea y con poner una base permanente de helicópteros kamov para luchar contra los incendios”.

-¿A favor o en contra del puerto de Fonsalía?

“Todavía no he visto los estudios sobre el impacto ambiental e interés de la infraestructura. No puedo dar una opinión, pero me preocupa que, cuando se habla de obras tan grandes y a tan largo plazo, se utilicen solo titulares y hablemos poco del contenido técnico”.

-¿Están a favor de la legalización del cannabis?

“Hemos defendido que tiene que haber una regularización y ya propusimos una iniciativa para despenalización con fines terapéuticos. Este es uno de esos temas que no desparecen por mucho que se mire a otro lado, como hacen algunos partidos”.