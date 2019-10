Muere Margarita Seisdedos, la polémica y popular madre de Yurena (GH Vip)

Hoy no solo es un día triste por las bajas temperaturas y la lluvia. Yurena tendrá que hacer frente a una de las peores noticias que nunca quisiera haber vivido, la muerte de su madre. Margarita Seisdedos, madre de la artista, ha muerto a los 91 años tras estar luchando durante varios años contra el alzheimer y el parkinson. Recordemos que siempre fue el pilar fundamental de la artista, quien la acompañó en sus mejores galas y quien ha sido su apoyo principal cuando dio sus primeros pasos en los escenarios.

Margarita nació en Villarino de los Aires, Salamanca, quien ha estado luchando contra el alzheimer desde 2013 que Yurena lo contó públicamente. Además, recordemos que cuando la artista se sumergió el año pasado en la aventura de GH DÚO, estaba realmente preocupada por el estado de salud de la madre. Siempre al lado suya, estas últimas semanas ha estado compartiendo en su perfil de Instagram su preocupación por ella.

Hoy, Yurena ha colgado una imagen de su madre en Instagram para informar a todos sus seguidores de la triste noticia que ha azotado su vida:

“Hoy mi vida ha estallado por los aires en millones de pedazos imposibles de recomponer. Mi alma y mi corazón se han partido en millones de trozos. Hoy me siento morir. Mi luz, mi Estrella, mi vida, mi ángel, mi reina, mi aliento, eso has sido para mi mamá, desde que nací hasta tu último aliento. Siempre permanecerás en mi alma y en mi corazón, hasta mi último suspiro en esta vida. Nada volverá a ser igual, estoy totalmente rota, y nada podrá recomponer las piezas de mi vida. Te he querido, te quiero y te querré con toda mi alma, más que a mi propia vida, hasta el final de mis días. Hubiera dado mi vida por salvar la tuya. Has sido la mejor mamá del mundo y estoy orgullosa de ti hasta el infinito. TE QUIERO CON LOCURA MAMÁ!!!”

De esta manera, la cantante ha querido dar el último adiós a su madre, haciendo testigo a todos los seguidores que han estado preocupándose por ella todo este tiempo. Ahora, asegura que nada volverá a ser como antes y es que esperemos que Yurena saque la fuerza que tantas veces ha demostrado tener para afrontar este duro golpe que le ha dado la vida.