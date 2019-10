Sánchez pide a todos los canarios que acudan a votar el 10-N para desbloquear España

Un día lluvioso y frío se encontró ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su visita al Paraninfo de la Universidad de La Laguna. La primera vez que pisa suelo isleño con un gobierno socialista en la Comunidad Autónoma. Sin embargo, estas inclemencias meteorológicas no evitaron que algo más de 600 simpatizantes asistieran al mitin del candidato socialista que acudió a la Ciudad del Adelantado acompañado del secretario de organización del partido y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y arropado por la plana mayor del PSOE en el Archipiélago. Sánchez pidió “a todos los canarios que acudan a votar el 10-N para desbloquear España”.

El primero en salir a escena fue el alcalde de la ciudad anfitriona (La Laguna), Luis Yeray Gutiérrez, quien dio las gracias a Pedro Sánchez y José Luis Ábalos por desbloquear el convenio de Las Chumberas. “Hace tres días fue mi cumpleaños [34 años] y el mejor regalo que me pudieron hacer ambos [en relación a Sánchez y Ábalos] fue la firma del convenio de Las Chumberas para dar respuesta a las familias que llevan más de 12 años esperando volver a su casas”.

Olivia Delgado, candidata al Senado, subió al atril a continuación para recordar que hacía escasas 48 horas se había presentado en el mismo recinto la Fundación Pedro Zerolo y “aún retumban aquí sus palabras cuando decía que los derechos se conquistan, se disfrutan y se defienden, porque si no los perderemos y volveremos atrás”. Por ello, Delgado pidió ir “masivamente” a votar el próximo 10 de noviembre para lograr un resultado “aún más contundente. Nadie se puede quedar en casa el 10 de noviembre porque nos jugamos mucho”, dijo.

Tras Delgado, le llegó el turno al candidato al Congreso de los Diputados, Héctor Gómez, quien recordó que fue el PSOE el que intentó “por todos los medios” que no se repitieran estas elecciones, “algo que no fue posible”, aseguró, “por la inmadurez de la derecha”. “Tras las elecciones del 28 de abril tenemos La Laguna, Santa Cruz, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, pero nos faltó la mayoría absoluta de Pedro Sánchez en Madrid”. Por eso, también pidió acudir a las urnas para que Pedro Sánchez consiga el “gran reto” de lograr la mayoría absoluta. A escasas horas después de la exhumación de Franco, Gómez agradeció a Sánchez su “valentía” para separar “al verdugo de las víctimas en el Valle de los Caídos”.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, protagonizó, sin duda, uno de los momentos más emotivos del encuentro cuando felicitó al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por el archivo de la denuncia de CC en relación a la gestión del Gran Canaria Arena y del Instituto Insular de Deportes. “CC usó los tribunales para acabar con un enemigo político, pero no lo ha conseguido. Enhorabuena. Te lo mereces. Todos aquellos que te descalificaron, ahora están en la oposición”, dijo.

“Después de 26 años es un honor subir aquí como presidente del Gobierno de Canarias para dar la bienvenida al presidente del Gobierno de España”, señaló Ángel Víctor Torres, quien señaló que el pasado mes de junio se inició una “carrera de fondo” que acabará el 10 de noviembre. Por ello pidió un “último esfuerzo” y sacar “fuerzas de flaqueza” para lograr que el PSOE pueda gobernar el país.

Y por fin, después de 20 minutos, el presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, subió al escenario entre aplausos y vítores de “Presidente, presidente”. Habló de la buena sintonía que existe entre el Gobierno de Canarias y Madrid que ha hecho que se desbloquee el convenio de Las Chumberas, se dé una respuesta rápida a la quiebra de Thomas Cook y se vayan a empezar las obras del anillo insular. Habló también, de la importancia de acudir a votar el 10 de noviembre para desbloquear España y, cómo no, habló de Cataluña y de la exhumación de Franco. Sobre esto último, dijo que no ha recibido más gracias en toda su vida que “durante esta última semana”. “La exhumación ha sido una gran lección que ha dado la democracia. Una victoria incluso para aquellos que no la consideran como propia”. “Un país se construye con el perdón, pero éste”, añadió, “no puede ser producto del olvido y sí de la memoria”.

En relación a Cataluña, aseguró que el Gobierno hará “lo que tenga que hacer” desde la legalidad y a pesar de hacerlo “solos” y no contar con el apoyo del resto de partidos políticos. Pero señaló: “Y menos mal que lo hacemos solos porque si con Rajoy en el Gobierno, Cataluña se convirtió en una fábrica de independentistas, con estos tres en el Gobierno [PP, Ciudadanos y Vox] tendríamos una factoría de independentistas”.

El candidato socialista aprovechó para criticar al resto de candidatos. De Rivera destacó su insistencia en aplicar el artículo 155 de la Constitución que “lo lleva tatuado en la frente” porque para él, cualquier problema “tiene la solución del 155”. También, criticó que el presidente del PP, Pablo Casado, persista en poner el estado de excepción, el artículo 116 de la Carta Magna, aunque señaló que “está más moderado porque ya no me insulta. Se nota que estamos en periodo electoral. No insultar no es ser moderado”, prosiguió, “es ser educado. Moderado es no pactar con la ultraderecha como pretende”. Por último, se dirigió al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias: “¿Os imagináis esta crisis en Cataluña con la mitad de un Gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad diciendo que hay presos políticos y defendiendo la autodeterminación?”, preguntó, para después recordarle que hasta en 4 ocasiones ha votado en contra de un Gobierno socialista.

< ► > Foto: Fran Pallero

Por ello, insistió en la importancia de ir a votar en los comicios del 10 de noviembre y “concentrar” el voto en el “único” partido que puede “garantizar que haya avance” en España puesto que el resto de partidos “sólo ofrecen bloqueos”. “El problema no es que hay multipartidismo, sino que no hay múltiples respuestas, solo dos: avanzar o bloquear”.

Pedro Sánchez finalizó su intervención para participar en otro encuentro en Gran Canaria diciendo que es “evidente” que votar a PP, Ciudadanos o Podemos llevará al bloqueo, e insistió en que “se necesita un gobierno para hacer frente a problemas como el enfriamiento de la economía, el brexit y el independentismo en Cataluña”.

Torres, ovacionado tras salir absuelto de la denuncia de Coalición

Sin duda, uno de los momentos más emocionantes de la oscura y lluviosa mañana de ayer fue la ovación que recibió el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, después de que Pedro Martín lo felicitara por el archivo de la denuncia que interpuso contra él CC por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la gestión del Gran Canaria Arena y del Instituto Insular de Deportes. “Pasé momentos duros”, indicó, “sobre todo por mi familia, pero he de decir que siempre sentí el apoyo de todos”, y mencionó especialmente a Patricia Hernández, alcaldesa de Santa Cruz y al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, “quien me dijo: Esto es una patraña”. “Se usaron los tribunales para acabar con un rival político. Esto el PSOE no lo hará nunca. Cuando se tienen evidencias de una irregularidad, se trasladan a los órganos adecuados, no se hacen ruedas de prensa”.