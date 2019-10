Sánchez vendrá el sábado a Canarias para participar en la precampaña

Si viniera un extraterrestre al planeta Tierra, pensaría que España está todo el día de campaña electoral. Tanto mitin, tanto acto y tanto relato lo confunden absolutamente todo. Pero si se parara a mirar detenidamente, se daría cuenta de que todo se acelera en los últimos días, cuando los líderes se lanzan a carreteras y aeropuertos. La campaña todavía no es oficial y esta vez sólo va a durar una semana, por tratarse de una repetición electoral. Pero ya han empezado la jornadas maratonianas. Este sábado estará en Canarias Pedro Sánchez, pero antes y después, otros líderes vendrán también al archipiélago, donde se juegan 15 escaños, 8 por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 7 por Las Palmas.

Mañana ya hay un plato fuerte en Canarias, con la llegada de Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, que acudirá a las doce a un acto en el muelle deportivo de Las Palmas de Gran Canaria titulado ‘Vamos de cañas con Inés Arrimadas’. Quizá suene refrescante para un acto a mediodía, pero parece raro un miércoles a las cinco y media de la tarde, que es la hora en la que se encontrará con la militancia en Santa Cruz de Tenerife. Le habría quedado mejor ‘Un café con Inés Arrimadas’.

El jueves estará por Tenerife Rafa Mayoral, diputado en el Congreso y secretario de relaciones con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos; uno de los dirigentes más cercanos a Pablo Iglesias, forjado en la militancia en IU y abogado de la PAH. Mayoral celebrará por la tarde un acto sobre pensiones y se reunirá con varios colectivos sociales.

El domingo estará en esa isla Pablo Iglesias, que no vendrá a Tenerife. En Las Palmas está muy disputado el segundo escaño que Unidas Podemos obtuvo el 28-A, y el partido ha mandado allá a Iglesias para intentar consolidarlo. En Tenerife, el liderazgo de Alberto Rodríguez tiene tiron por sí mismo, y se da el escaño como prácticamente seguro. Quien sí vendrá a las dos islas será el líder de Más País, Íñigo Errejón, en su primer viaje tras fundar el partido. Por la mañana estará en Tenerife y por la tarde en Gran Canaria. Aún no se sabe si vendrá Rivera. Quien sí se da por seguro es Pablo Casado, pero todavía no se ha cerrado la fecha. La vez anterior se supo solo un par de días antes de que viniera. Es la campaña..