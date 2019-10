Valientes declaraciones de Michael Robinson sobre su cáncer: “Quizás me mate, pero no todos los días”

El popular exfutbolista y comentarista deportivo, Michael Robinson, repasó su último año ante las cámaras de Antena Tres. El 30 de octubre de 2018, Robinson anunció que sufre un cáncer que no tiene cura. A pesar de ello, el británico afirmó que peleará hasta el final contra su enfermedad. “Ha sido un año lleno de emociones, más positivas que negativas. En mis años anteriores, cuando tuve una entrañable amistad con Severiano Ballesteros, que murió de un cáncer, lo viví muy de cerca. A veces, cuando me puse en su piel (la de ‘Seve’) seguramente me pego un tiro. O me acuerdo los diez días esperando para el resultado de mi biopsia… Estaba en estado de pánico”, indicó.

En sus declaraciones en el citado medio, Michael Robinson explicó además como reaccionó al enterarse de todo. “En un principio estás en shock, no sabes cómo reaccionar. Luego tuve un alarde de filosofía con dos o tres cervezas y me dije ‘quizá el cáncer más tarde o más temprano me matará, pero lo que no va a hacer es matarme todos los días’. Supongo que es muy fácil decirlo y otra cosa es hacerlo. En el 99% de los casos es así. Es muy difícil evitar que en un momento dado a lo largo del año no visitar un rincón muy oscuro, pero luego te sacudes y sigues adelante”, dijo.

Robinson no pierde la esperanza en que se encuentre una cura para su cáncer y, mientras, lleva una vida normal. “Estoy más o menos pidiendo un ‘time out’, un tiempo muerto para que la ciencia encuentra un remedio. Hago una vida normal, lo único es que antes no tomaba pastillas y ahora sí. Eso, a veces es un problema por que me olvido que estoy enfermo y no tomo las pastillas. Sigo haciendo una vida normal, hablando mal castellano, disfrutando del fútbol, haciendo mis programas y sí, estoy muy bien”, contó.