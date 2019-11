El Iberostar Tenerife gana gracias a Marcelinho en Madrid al Estudiantes (72-74)

Los aurinegros quieren seguir pujando por los puestos altos de la clasificación en su visita a Madrid.

Primer cuarto

Ambos equipos empezaron anotando mucho, algo que combinaron con algunos errores en los que se refiere a las pérdidas de balón. El principal problema canarista era proteger su rebote, pues los madrileños se fueron hasta las cuatro capturas ofensivas en estos diez primeros minutos. Marcelinho Huertas volvió a dirigir con maestría a los insulares, logrando nivelar el mayor poderío interior del Estudiantes. El 66% de acierto en tiros de campo es clave para que el Iberostar gane 22-25 al fnal del primer cuarto.

Segundo cuarto

La igualdad se mantendría en la segunda manga. Con menos anotación, cuando Shermadini y Huertas no están en pista el Canarias lo nota mucho. Demasiado. Ante su poco acierto exterior, solo un 27%, los madrileños intentaban responder debajo de los aros y en los uno contra uno, sobre todo de Presey y Brizuela, algo que le costaba atajar al Iberostar Tenerife. En una manga de muy pocos puntos (13-9), los visitantes se mostraron muy espesos en ataque, por lo que el 35-34 del descanso no parece un mal resultado para los insulares, que van a tener que mejorar tras el descanso.

Tercer cuarto

La buena actuación de Dani Díez no era suficiente para acabar con la resistencia de un Estudiantes que creía de la mano de Víctor Arteaga desde el interior. El pívot lograba contener a Shermadini y Guerra y, con dos triples consecutivos, uno de Pressey y otro de Kadji, los madrileños lograron un renta de seis tantos que, por suerte, se quedó en tres cuando acabó la tercera manga.

Último cuarto

Dos canastas de Juan Palacios (59-55) obligaban, aún más, a que el Canarias buscara a Shermadini con insistencia. El georgiano respondía, pero estaba demasiado solo y al Iberostar Tenerife le costaba una barbaridad, no solo anotar, sino poder mirar al aro. Un triple de Dani Díez (61-58) daba algo de vida a los suyos entre tanto error. Salin tomó el relevo, con un triple para el 64-62. Las sensaciones seguían sin ser buenas, pero con cuatro minutos por jugarse al menos había esperanza. Fue Díez, debajo del aro tras pase de Huertas, el que logró poner el 66-68 antes de una nueva pérdida de balón loca. Faltaba minuto y medio y al Canarias le habían dado una oportunidad que no estaba dispuesto a perdonar. Marcelinho anotó dos tiros libres (66-70). Kadji respondió con un triple (69-70), Lundberg con dos tiros libres hizo la diferencia más grande (69-72) pero un nuevo error, tras un rebote en ataque local, permitió a Brizuela empatar a 72 tras intentar dos triples de manera consecutiva. Era momento para valientes y Huertas no falló. El brasileño anotó en suspensión 72-74 y en los cuatro segundos que le quedaron al Estudiantes, Brizuela tiró contra el hierro, permitiendo una nueva victoria canarista.