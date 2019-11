Información de 2012: desde 1996 habían sido excarcelados 23 presos de ETA con gravísimos delitos de sangre. 11 reclusos de la banda se encontraban en régimen de prisión atenuada y la cumplían en sus domicilios. ¡Presos de ETA! Ignacio González Martín murió en prisión, a los 84 años, por una condena de cinco años, que se acerca mucho a un asunto administrativo. Y no se le permitió compartir con los suyos sus últimos días. Nadie sabe quiénes fallaron, ya se verá. Irene Montero obligaba a su mujer/escolta a echarle de comer al perro, a reparar su coche privado y a otros menesteres que no le correspondían. La guardaespaldas ha denunciado estos hechos. Irene Montero es la nueva marquesa podemita. A estos les das poder y te comen vivo. Ni Felipe, ni Bono, ni la mayoría de los más destacados barones socialistas quieren el pacto de Gobierno previsto, pero hasta Ana Oramas se ha vuelto proletaria de cinco estrellas; ay si tío Leoncio levantara la cabeza. La humillación al rey, fotografiado en Cuba delante de un retrato del Che, se la debe a Pedro Sánchez, que se quitó de en medio al monarca para tener más cancha en su precipitado pacto. ¿Quién está más perdido, Trump con lo de Ucrania y el impeachment o Sánchez con su pacto casi imposible? Dicen que Estrasburgo tumbará la sentencia del procés. Y un juez imputa a varios periodistas ¡por revelación de secretos! ¡Que viva la libertad de expresión consagrada en la Constitución! ¡Que vivan las sentencias del Tribunal Constitucional! ¿De verdad creen que vale la pena vivir aquí? Ábalos dice que no es lo mismo mamar en Andalucía (Eres y eso) que mamar en Madrid (Gürtel, Púnica, etcétera). Falta la opinión de Carmen Calvo, que es la mujer más inteligente del mundo. Laura (Borrás), filóloga de Jxcat, o no entiende español o le falta un agua. Hermosa España.