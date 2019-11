Llega a Mercadona este chocolate, el más demandado por los clientes en las redes

Todos lo pedíamos en las redes sociales y parece que al fin llegará. Mercadona ya vende chocolate negro al 99%, si bien, parece que en Canarias tendremos que esperar un poquito más.

Este tipo de chocolate, que ha sido una de las peticiones más frecuentes por los usuarios en las redes sociales, se vende en algunas tiendas de la provincia de Castellón y Teruel.

“Estamos realizando una prueba en algunas tiendas y por ahora no tenemos fechas de ampliación”, ha contestado Mercadona en Twitter.

Respecto al chocolate 99%, estamos realizando una prueba en algunas tiendas y por ahora no tenemos fechas de ampliación. Los copos espelta, sí que deberías poder encontrarlos en tu tienda habitual de Sevilla. ¿Cuándo y en qué tienda no los has encontrado? (3/4)

