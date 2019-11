López Garai, exentrenador del Tenerife, detenido por supuesto amaño de partidos

La Policía Nacional y EUROPOL, en una investigación conjunta, han detenido a nueve personas en la segunda fase de la operación OIKOS que se ha desarrollado en la mañana del día de hoy, entre ellos, el exentrenador del CD Tenerife, Aritz López Garai, según informa este martes el Heraldo de Aragón.

Los arrestados por su presunta implicación en delitos de corrupción entre particulares, administración desleal y blanqueo de capitales, están vinculados al pago de una prima a terceros por parte de un club de fútbol con el fin de jugar el Play-off de ascenso a Primera División de Fútbol de la Liga Española.

Radio Marca Tenerife ha publicado imágenes en exclusiva de la salida de Garai de la comisaría de la Policía Nacional en la avenida Tres de Mayo.

🚨 @Garai14 con @jlromandiaz en @RadioMarcaTfe: “Yo no he salido de ninguna comisaría, no sé de qué me estás hablando. Si quieres saber algo, pregúntaselo a la Policía”. pic.twitter.com/qg1A78F0jx

— Radio MARCA Tenerife (@RadioMarcaTfe) November 26, 2019