Los nervios de Pedro

La aparición, en Ferraz, de Pedro Sánchez para anunciar que el PSOE había ganado las elecciones me pareció patética. Estaba muy nervioso y mandaba a callar constantemente a los escasos 200 seguidores, que le pedían que pactara con Iglesias, otro que tal baila. Si Pedro Sánchez pacta con Iglesias tendrá todavía más difícil formar Gobierno, aunque yo no voy a analizar las diversas opciones que han barajado compulsivamente los analistas de las teles. El domingo, los únicos que ganaron fueron el PP y Vox. Sobre todo Vox, porque lo que hizo Pablo Casado fue recuperar terreno. ¿Y ahora qué? Pues ahora nada. Si actúa con prisas, Sánchez logrará un mal pacto, si acaso un gobierno Frankenstein, que se romperá en cuanto le dé un no a Esquerra Republicana en sus afanes separatistas. Si gobierna solo durará lo que un dulce en la puerta de un colegio. Y si logra convencer al PP para una gran coalición, el próximo ganador de las elecciones, y el partido preferido por la derecha, será Vox. Así de crudo para Sánchez, que está peor que antes, sencillamente porque tiene menos diputados de los que tenía hasta el domingo y porque ya no controla el Senado, donde ha perdido la mayoría absoluta. El análisis no puede ser más sencillo y más complicado al mismo tiempo. El domingo volvió a sacar Sánchez a Begoña, con su traje rojo, al aire de Madrid. La tuvo escondida toda la campaña. Yo la echaba de menos porque supone el punto pintoresco de las apariciones de su marido. No sé lo que va a hacer Sánchez, pero me temo que se va a equivocar otra vez. ¿Solución?: no hay otra que la reforma de la ley electoral y establecer una segunda vuelta. Porque en España no hay dos partidos, sino, al menos, tres. ¿No es verdad, Abascal?