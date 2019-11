Pedro Sánchez: “Los canarios depositan su confianza en el PSOE. No defraudaremos”

El presidente en funciones apura los últimos instantes de una minicampaña decisiva para su partido, para su candidato en Santa Cruz de Tenerife, Héctor Gómez, y para el conjunto del país envuelto en graves conflictos. Este domingo se convierte en el gran test de muchas decisiones de calado. Las urnas no son ajenas al momento que se vive en España y en Europa en la desembocadura de un año atravesado por signos desconcertantes respecto al porvenir. En ambos casos, la palabra bloqueo condiciona los próximos movimientos. Y el contexto volcánico de Cataluña y las secuelas de la exhumación de Franco impregnan la atmósfera electoral de un clima de suspense, si cabe, inédito en este país. Sánchez ha volado a las Islas en los últimos meses por distintos motivos. Desde las convocatorias electorales a los incendios de Gran Canaria, pasando por el centenario de César Manrique y sus propias vacaciones familiares, el presidente y líder del PSOE se ha bañado en las aguas de nuestros problemas. En la entrevista que concedió en exclusiva a DIARIO DE AVISOS afirma que las prioridades de las Islas son asumidas por su Gobierno como “propias”. Confía en no defraudar a los canarios si sigue al frente del Ejecutivo y celebra que haya sido sorteada una crisis turística en tiempo récord.

-En su primera etapa de Gobierno ha podido afrontar asuntos relevantes para las Islas. En general, ¿las singularidades canarias son asumibles por el Estado o destacaría alguna dificultad?

“Conozco de primera mano las singularidades del Archipiélago y puedo decir que encajan perfectamente en un Estado diverso, plural, lleno de peculiaridades y, por tanto, rico, como es España. El año pasado el Congreso de los Diputados dio luz verde a la reforma del Estatuto de Canarias y seguimos apostando por un REF que responda a las particularidades de las islas. Soy consciente de que ha habido una sensación de lejanía y abandono por parte de la Península. Pero, desde que el Partido Socialista llegó al Gobierno de España, asumimos como propias las prioridades del Archipiélago. Y ahora, además, hay conexión total con el Gobierno de Canarias.”

-La quiebra de Thomas Cook motivó un real decreto con ayudas especiales aprobado por el Consejo de Ministros y la Diputación Permanente. A su juicio, ¿se ha evitado a tiempo una crisis turística?

“Como ha venido haciendo el Gobierno en funciones ante cualquier crisis o emergencia, hemos procurado responder con rapidez y eficacia. En este caso, el 26 de septiembre tuvimos la primera noticia de la quiebra de Thomas Cook y ya el 11 de octubre, muy rápido, aprobamos en Consejo de Ministros un Real Decreto-ley de medidas urgentes, con una dotación de más de 700 millones de euros. Hemos puesto en marcha líneas de apoyo financiero a empresas y autónomos y políticas de empleo para paliar los efectos de la quiebra de Thomas Cook y también medidas para impulsar la modernización del sector y la mejora de la conectividad aérea. Son medidas tomadas de acuerdo con el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares, los sectores implicados y los agentes sociales. Por tanto, quiero lanzar un mensaje de apoyo y certidumbre al turismo canario, un sector que da empleos directos e indirectos a miles de personas en las Islas y que siempre nos tendrá a su lado. Porque Canarias es una de las señas de identidad imprescindible del prestigio de la marca España en el mundo.”

-¿Cuando visitó Gran Canaria tras los graves incendios de agosto, cuál fue su impresión?

“De ese viaje a Gran Canaria recuerdo dos cosas: por un lado, la desolación por la magnitud de la catástrofe. Pero, por otro lado, la tremenda respuesta humana del pueblo canario. El poder de destrucción de esas llamas solo podía ser apagado por aquellos ‘bombhéroes’ de los que hablaba el cartel de la Autopista Norte de Tenerife. Y la excelente labor de todos los profesionales implicados en la extinción que se vio reforzada por la solidaridad de los vecinos y la coordinación de las instituciones. Ese viaje me reafirmó en que la naturaleza no puede esperar más y que todos los partidos políticos debemos tomarnos en serio la lucha contra la emergencia climática.”

-En las Islas se sigue con preocupación la recta final del brexit. El turismo y las exportaciones agrícolas históricas hacia un puerto tradicional como la actual city bautizada por ello como Canary Wharf están en juego. ¿Qué consecuencias prevé su Gobierno para Canarias?

“Todos los escenarios están ya estudiados y abordados. Desde el Gobierno de España, llevamos meses haciendo una labor interministerial para elaborar planes de contingencia muy precisos. De hecho, ya en el mes de marzo aprobamos un Real Decreto-Ley para el caso de que tengamos que enfrentarnos a lo que se ha llamado un brexit duro o salida no consensuada con el Gobierno británico. Sé que los agricultores, pescadores y ganaderos de las Islas están especialmente preocupados por sus exportaciones, y que los empresarios que trabajan con clientes británicos residentes están inquietos. Pero quiero dejar clara una cosa: estamos preparados para cualquier escenario de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Sea cual sea, supondrá un cambio en la manera de relacionarnos con el Reino Unido, pero siempre mantendremos una estrecha colaboración en defensa de los intereses de ambos países, como ha venido poniéndose de manifiesto por ambas partes.”

-¿Cree fundados los temores de que las ayudas europeas a Canarias y el resto de RUP disminuirán en el nuevo escenario presupuestario de la UE para 2021-2027??

“Aquí también quiero aportar tranquilidad y certidumbre. Tanto el Gobierno de Canarias, en colaboración estrecha con Madeira, como el Gobierno de España defienden y defenderán los intereses de las Regiones Ultraperiféricas y garantizarán las partidas presupuestarias que Canarias necesita, tanto en el Marco Financiero Plurianual como en otros proyectos y medidas complementarios.”

-¿Cómo valora el cambio político obrado en las Islas tras las pasadas elecciones, con la caída de Coalición Canaria tras más de un cuarto de siglo en el poder, y la llegada del Gobierno de progreso del socialista Ángel Víctor Torres?

“Como comprenderá, como secretario general del PSOE, me siento muy orgulloso de los resultados electorales que hemos sacado en Canarias en todas las últimas elecciones y especialmente en las autonómicas, donde el trabajo en la oposición del PSOE se ha visto recompensado con un gobierno progresista al servicio de Canarias. Tras décadas de una gestión conservadora por parte de Coalición Canaria, el pueblo canario ha decidido depositar su confianza en el PSOE y tengan por seguro que no les vamos a defraudar. Ángel Víctor está haciendo una labor encomiable al frente del Gobierno del Archipiélago, y los cambios ya se están notando. Canarias necesitaba un Gobierno progresista que impulsara las mejoras que hacen falta. Ahora sí que lo tiene.”

-Estamos a tan solo 48 horas de que se abran a las urnas. ¿Cómo afronta las elecciones de este domingo?

“Con serenidad, con respeto y con determinación. Quiero ofrecer a los canarios y al conjunto de los españoles un Gobierno progresista, sólido y coherente, que salga del bloqueo y que empiece a tomar las decisiones y a emprender las reformas que España necesita ahora. Y también que pueda frenar a la ultraderecha. Se lo diré más claro: Vox es una invención de Aznar para desestabilizar a Rajoy que se le ha ido de las manos. Y frente a ello, el único voto útil para un Gobierno fuerte es el PSOE. Es el momento de votar al PSOE para que pueda haber un Gobierno progresista, o votar a cualquier otro para impedirlo.”

-¿El PSOE está abierto a gobiernos de coalición para desbloquear la parálisis de la vida política del país?

“Siempre he defendido que lo que España necesita es un gobierno progresista fuerte y cohesionado, y que no dependa de los independentistas. Pero en una democracia parlamentaria como la nuestra, un partido sin mayoría absoluta no puede desbloquear por sí solo la vida política del país. Quien tiene la capacidad es el conjunto del Parlamento. Por eso he propuesto que, si no se alcanza un acuerdo para investir al nuevo gobierno, los partidos permitan gobernar a la lista más votada. Pero, hoy por hoy, la única garantía de que haya gobierno es el PSOE, porque parece que ningún otro partido está dispuesto a desbloquear la situación.”

-Los sucesos de Cataluña parecen exigir un ejercicio de imaginación política. Como presidente, ¿qué piensa hacer?

“Lo que ya estamos haciendo: responder con firmeza y serenidad y apelar a la ley y al diálogo. El conflicto catalán solo se puede solucionar con la Constitución en una mano y con un proyecto de futuro en la otra. Cataluña es tan plural y diversa como lo es Canarias y el resto de España. La diferencia es que el independentismo ha vendido falsas promesas a una parte de la población, y esas mentiras generan ilusiones que luego se convierten en rabia y frustración. Lo último puede ser comprensible, pero la violencia nunca es justificada. Por eso, estamos poniendo todo nuestro empeño en rebajar la tensión y hacer lo posible por devolver la normalidad a la sociedad catalana. La solución a la fractura social en Cataluña solo saldrá del diálogo, pero antes es imprescindible que se cumpla la ley. Por eso exigimos a los dirigentes catalanes que condenen la violencia y hablen con la parte de la sociedad catalana que no es independentista.”

-¿Está convencido de que su decisión de exhumar a Franco cierra ese capítulo de la historia de España?

“España debe ser fruto del perdón, pero nunca del olvido. La exhumación del dictador, respaldada por los tres poderes públicos –primero el legislativo, luego el ejecutivo y, por último, el judicial–, ha sido un hito con el que España ha dado un paso más en su madurez democrática, demostrando que somos un país europeo avanzado, moderno y justo. La Transición cerró políticamente el capítulo de la dictadura, pero quedaba pendiente el acto de sacar a Franco del lugar donde reposan miles de las víctimas del franquismo. Ha sido un paso fundamental en la reparación que merecen las víctimas. Pero tenemos que ir más allá. No solo vamos a seguir colaborando en la apertura de las fosas para acabar con el dolor de las familias, sino que reformaremos el Código Penal para incluir como delito la apología del franquismo e ilegalizaremos la Fundación Francisco Franco.”

-Por último, ¿presidente, cuáles son los ejes de futuro para España que espera acometer tras el 10-N si continúa al frente del Gobierno?

“Tenemos que favorecer las condiciones para que se cree empleo digno y de calidad. Debemos ofrecer un proyecto económico competitivo pero sostenible, que no deje a nadie atrás y reparta de forma justa la riqueza. Tenemos que reforzar, ahora más que nunca, los pilares de nuestro Estado del Bienestar: la educación y la sanidad. Y, por supuesto, garantizar el futuro de las pensiones de nuestros mayores. Además, hemos de seguir avanzando en la conquista de la igualdad plena entre hombres y mujeres. Por otra parte, es urgente abordar la respuesta a la emergencia climática, así como los retos que plantea la digitalización. En definitiva, tenemos que avanzar. Y estamos en disposición de hacerlo.”