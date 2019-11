cultura

Premio Cervantes para un poeta de alma santacrucera

“¿Dónde me esperas/luna derruida/como mi padre?/Son muchas lunas/de un mal viaje,/pero pagadas/por las felices/lunas románticas/de Tenerife,/claros de luna/que no esperaba/de los cincuenta,/noches de amor,/lunas de té/tras la colina/negra en Forès”. No es ombliguismo, Tenerife ha sido un elemento crucial en la vida de Joan Margarit, el poeta catalán de 81 años que recibirá el premio […]