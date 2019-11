Es curioso que, para los sociatas, si roba el PSOE no es pecado, sólo es pecado cuando mama la derechona. Nunca la política había caído como ahora en manos de cacos. Lo que está claro es que ni Sánchez ni Casado tienen nada que ver -de momento- con los ladrones, ni con los putañeros que se gastaban el dinero de mis impuestos y de los suyos en meretrices de carretera. Pero robar, lo que se dice robar, casi todos han robado, defraudado y pecado, según el nuevo proyecto de catecismo del papa Francisco. Hasta el motorizado Echenique defraudó a la Seguridad Social no dando de alta a sus costaleros. Hasta los honradotes de Podemos han recibido pasta gansa de países tan democráticos como la Venezuela de Maduro y el Irán del ayatolah. Como ven, un elenco ejemplar, que ahora se amplía con la mamandurria de Andalucía; y lo que queda por llegar, que creo que es mucho peor que lo que ya ha sido juzgado. Ay, mi madre, vaya panda de arsenios lupines, aunque menos simpáticos que el famoso ladrón de guante blanco, que jamás pagó a putas, ni compró cocaína y menos con dinero público. Todos roban, bien en modo Bárcenas, bien en modo Griñán -o sea, haciéndose el longui-. Hasta la ejemplar Magdalena -que no es la de Sabina, sino la ex ministra de Hacienda-ha tenido su castigo, en modo inhabilitación. No se han escapado sino dos de veinte y pico, pero ahora quedan alcaldes, concejales y empresarios, en la segunda parte contratante del sumario de los ERE. Es mejor que callen todos, porque todos tienen motivos para callar, pero la verdad es que han convertido a España en una cueva de Alí Babá. Y donde no llegue el famoso ladrón están los piratas del Caribe vestidos de Jordi Pujol. Todo muy ejemplar.