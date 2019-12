Al menos tres muertos en un tiroteo en el centro de Moscú

Al menos tres personas han muerto en un tiroteo en el centro de Moscú, cerca de la sede del servicio de seguridad FSB de Rusia, la antigua KGB, según ha informado el periódico Izvestia.

En declaraciones a Reuters, un testigo señaló que había escuchado disparos en la misma área. Un vídeo compartido en las redes sociales muestra a agentes de policía con rifles de asalto corriendo por una calle cercana.

BREAKING: Heavy gunfire erupts near FSB building in central Moscow; reports of fatalities pic.twitter.com/nXWkTc7nZm

— BNO News (@BNONews) December 19, 2019