Bonnie Tyler incluye Canarias en su Gira Mundial ‘Between The Earth and The Stars’

Mar Abierto presenta a la primera artista internacional de su programación 2020: Bonnie Tyler. Mucho tiempo detrás de una de las voces más reconocibles de la historia de la música que por primera vez hará una doble cita en Canarias el próximo mes de abril. Y es que Bonnie Tyler ha vuelto a primera línea de la actualidad musical con nuevo disco Between The Earth And The Stars, en la que la artista se rodea de grandes compañeros y amigos para componer un disco diferente en el que participan estrellas rutilantes como Cliff Richard, Francis Rossi o Barry Gibb.

Para dar a conocer estas nuevas canciones, Bonnie Tyler inició este año 2019 una gira de 24 conciertos que comenzó en abril y pasó por diferentes países europeos, como Francia, Alemania, Holanda, Luxemburgo… Pero, por supuesto, no se olvidará de los grandes éxitos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero. Ahora la gira llega a España y tendrá una doble cita en Canarias el viernes 17 de abril en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, y el sábado 18 de abril en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. Una oportunidad histórica de ver a una de la referentes de la música tras 50 años de trayectoria.

Un regalo perfecto para las fechas en las que estamos. Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 30 de diciembre a las 12:00 horas en la web www.festivalmarabierto.com, en www.tomaticket.es y en www.pabellonsantiagomartin.net (solo para el concierto de Tenerife)

El disco

Bonnie se puso a trabajar en un nuevo disco con la confianza de contar con compañeros que la habían acompañado desde el principio. El que fuera su bajista en los comienzos, Kevin Dunne, compuso algunas canciones, y también se rodeó de David Mackay, su primer productor, con el que sacó al mercado sus dos primeros álbumes, The World Starts Tonight (1977) y Natural Force (1978).

Las colaboraciones que aparecen en este disco son de gran nivel. David Mackay le enseñó las canciones a Francis Rossi, uno de los fundadores de Status Quo, y este accedió rápidamente a hacer un dúo con ella. El siguiente paso fue hablarle del proyecto a Barry Gibb, miembro de los Bee Gees, que accedió. Cliff Richard y Rod Stewart tampoco tardaron en sumarse al proyecto. También hay tres canciones que están escritas por Amy Wadge, autora de los mayores éxitos de Ed Sheeran, y que también ha trabajado con Camila Cabello y muchos más.

La mayor parte del disco fue grabado en el estudio de David, unas jornadas que la artista recuerda como una reunión de amigos en la que no faltaban las grandes cenas y las copas de vino, siempre con anécdotas y risas, que es como mejor se trabaja. Bonnie tampoco se olvida de los compositores de las canciones, muy variados pero profesionales.

‘La Primera Dama Internacional del Rock’

Con una carrera que abarca cuatro décadas y una voz instantáneamente identificable en todo el mundo, Bonnie Tyler es la primera dama internacional del rcok. Nacida en Gales del Sur, creció escuchando y siendo influenciada por las legendarias artistas femeninas de la época, Janes Joplin y Tina Turner.

El gran éxito de Bonnie fue su segundo single Lost in France que subió al número 9 en las listas del Reino Unido. La canción se lanzó en Europa y se convirtió en un gran éxito, permaneciendo en el Top Ten en Alemania durante más de seis meses. It’s a Heartache, el siguiente single de Bonnie fue su primer éxito en los Estados Unidos, alcanzando el número 3 en la lista Billboard, y fue un éxito masivo en todo el mundo.