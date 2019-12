El presidente canario hablará este martes con Sánchez y mostrará su apoyo

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha señalado este lunes que está previsto que hable con el presidente en funciones del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, este martes, 17 de diciembre, a las 13.30 horas en el marco de la ronda de conversaciones que va a realizar con los presidente autonómicos.

Al respecto, Torres consideró que Sánchez le pedirá su percepción ante la situación actual. En este sentido, y al ser cuestionado por las voces discordantes en el PSOE por las negociaciones con ERC, el presidente de Canarias indicó que le mostrará su apoyo a conformar un gobierno “contitucionalista”, que esté “dentro de la legalidad”.

“Somos 17 secretarios generales y he escuchado a una o dos voces críticas, las demás están en la propuesta de caminar en un acuerdo constitucionalistas, que esté dentro de la legalidad, como no puede ser de otro modo, como no aceptaría jamás el PSOE y ante las circunstancias presentes”, apostilló en declaraciones a los periodistas antes de mantener un encuentro con los representantes de medios de comunicación.

Al respecto, Torres expuso que “a veces se le da más magnitud al que discrepa aunque sea uno o dos, que a los que apoyan aunque sean 15”. Para el presidente de Canarias el país debe ir “hacia un gobierno de corte progresista, que establezcan los mecanismos que ajusten a las cuentas actuales para fundamentalmente devolver a las clases más desvalidas aquello que se le quitó por parte del PP y eso solo se puede hacer con gasto social”.

En este sentido, ha incidido en que España necesita un proyecto de presupuestos “de corte social y progresista y para eso está el PSOE y Unidas Podemos, hay otros de carácter progresista, hay algunos que dicen que los son, tienen la manera de demostrarlo”, apuntilló en relación a Coalición Canaria (CC).

“Si CC se siente un partido que apoya la agenda social, que quiere que este país esté mejor estructurado en lo social, en lo económico, lo tiene fácil, que deshoje la margarita y apoye la investidura”, apostilló

Para Torres “no” se puede ir hacia unas nuevas elecciones, “esto tiene que salir sí o sí, Canarias necesita presupuestos para el año 2020, sería dramático” para el archipiélago que se prorrogaran las cuentas del 2018 un año más.

Asimismo, dijo que ahora que Canarias tiene Estatuto de Autonomía y nuevo Régimen Económico y Fiscal (REF), no ha habido “ni un solo presupuesto” que lo recoja, por lo que entiende que las islas se juegan “cientos y cientos de millones de euros y que esto se evaporaría si no se tiene Gobierno de España”.

Por ello, consideró que existen “razones más que suficiente para que se arbitren todos” los mecanismos para tener más apoyos, que negativas a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez, para eso hay algunos partidos que deberían ser responsable ante lo que dijeron y ante el momento que se vive en este país” en relación a que el PP debería facilitar la investidura con su abstención y Ciudadanos (Cs) hacer lo que dijo en campaña electoral, dar estabilidad política.