El tour de ‘Canarias EnCanta’ que sonó en las ocho Islas

Canarias EnCanta acaba de concluir su quinta edición. Se trata de un proyecto musical de marcado carácter didáctico, creado y dirigido por el virtuoso del timple, Benito Cabrera, para acercar el cancionero popular de las Islas a los canarios más jóvenes, a los alumnos, para los que su música, habitualmente de mayor consumo, poco tiene que ver con el repertorio de esta singular iniciativa auspiciada por la Fundación CajaCanarias y la Obra Social la Caixa, con el patrocinio del Gobierno de Canarias [Canarias Cultura en Red], que, hasta la fecha ha llegado a más de diez mil alumnos de casi noventa centros de enseñanza infantil y primaria de las ocho Islas.

Este año la gira de la selecta banda de músicos elegida por Benito Cabrera arrancó en Tenerife, el 27 de noviembre, con su escogida colección de cincuenta minutos de canciones de la música popular canaria, en el Auditorio Infanta Leonor de Arona, para los estudiantes de los CEIP [Centro de Educación Infantil y Primaria] El Fraile, Chayofa-La Camella, Los Cristianos y Playa de las Américas. El tour continuó, en La Palma, con un concierto para un público familiar, el 4 de diciembre, en la Casa de La Cultura de Barlovento. Luego, la banda retornó a Tenerife, para actuar, en el Teatro El Sauzal, el pasado 11 de diciembre, en dos sesiones, para un aforo constituido por escolares entre 8 y 12 años, procedentes de los CEIP Nuestra Señora de Los Ángeles y Samoga, de El Sauzal, y Guayonge y Maximiliano Gil Melián, de Tacoronte. Al día siguiente, en el Nuevo Teatro Viejo de Arucas, en Gran Canaria, también en doble sesión matutina, ante docentes de los CEIP Arucas, Bañaderos, Orobal, Eduardo Rivero, Estrella Barreiro, Santidad, El Trapiche y la Escuela La Casa del Sol, se ponía punto final a la quinta edición de Canarias EnCanta.

Los músicos participantes en esta quinta edición, bajo la dirección de Benito Cabrera, han sido: José Manuel Ramos [guitarra y voz], Ehedey Sosa Pérez [bajo], Montse García [voz], Francisco Javier Yanes [guitarra], Luis Suárez [percusión], Antonio Jesús Sosa [voz], Eva González [flauta] y Salvador Bartolomé Ortega [guitarra y voz].

Tradición con barniz contemporáneo

Esta iniciativa hace llegar a los niños el patrimonio cultural de las Islas, para que lo acepten como algo entretenido y con lo que se puede también disfrutar, al tiempo que se generan vínculos de identidad. El repertorio elegido combina canciones populares con géneros del folklore isleño, con la intención de ofrecer una visión contemporánea y actualizada de los diferentes géneros, sin traicionar el espíritu tradicional. Una narración guiada y un soporte audiovisual ilustran nociones teóricas y las interpretaciones musicales.

Además, alumnos y profesores reciben previamente, desde la organización del concierto, una guía didáctica, elaborada por el músico y educador Ehedey Sosa, para facilitar el aprovechamiento pedagógico del espectáculo y que puedan continuar desarrollando sus conocimientos relativos a la música popular canaria.

El repertorio de estos conciertos didácticos estuvo formado por las canciones Endechas; Danza del trigo [Cho Juan Periñal]; El paseíto de Don Tomás; Folías; Santo Domingo Gomero; San Juanito; Aires de Lima del Palmar de Teror e Isa Parrandera.

Educación Emocional y creatividad

Natalia Aznárez Gómez, Directora de la Fundación CajaCanarias, ha manifestado que “se ha apoyado el programa de conciertos didácticos Canarias EnCanta desde sus inicios, porque entendemos que es una forma de que las niñas y niños canarios, además de profundizar en el conocimiento de la música de nuestra tierra y valorar su belleza, desarrollen otros aprendizajes implicados en su desarrollo como personas, dado que la realización de esta actividad está incidiendo en su capacidad de atención, comunicación, educación emocional y creatividad”. “Canarias EnCanta”, agregó, “encaja perfectamente con el tipo de actividades que la Fundación CajaCanarias, como complemento al sistema educativo, realiza a través de su programa educativo Despertares”.

Por su parte, Mauricio González Rodríguez, Delegado en Canarias de la Fundación Bancaria la Caixa, señaló que “como con todos los espectáculos escolares, la Caixa quiere acercar las artes, al público infantil y juvenil, mediante unas producciones especialmente diseñadas para ellos. Un ámbito de actuación que desde hace años impulsa la Caixa a través de las diversas iniciativas pedagógicas que organiza por toda la geografía española”. “En este caso”, añadió González Rodríguez, “tiene como objetivo acercar la música popular canaria al público escolar de una manera didáctica y lúdica, de la mano de Benito Cabrera, quizás, uno de los mejores músicos que hay en Canarias, para trasladar el hecho musical desde una visión etnográfica e histórica”.

Benito Cabrera: “La canción popular canaria también gusta a los pequeños”

Durante cinco años el timplista Benito Cabrera ha viajado con una banda de músicos de primer nivel, por toda Canarias, para divulgar, entre los escolares, la riqueza y variedad de nuestro acervo musical canario con una selecta colección de títulos y géneros que son un fiel retrato de nuestro cancionero popular. El propio Benito Cabrera bautizó esta apuesta como Canarias EnCanta.

– ¿Cómo surgió esta idea?

“Fue una iniciativa de la Fundación CajaCanarias. En concreto, de Alberto Delgado, que es un excelente músico, un gran gestor, y que tiene una visión bastante razonable de todo lo que es el mundo cultural en Canarias. Y él había escuchado hacía poco [estamos hablando de hace unos seis años] una antología del rock canario. Entonces, Alberto nos comentó que quería hacer algo similar con el folklore canario y me dijo que si me parecía bien la idea y le respondí que sí. Ese fue el germen de todo esto”.

– Con tantas radiofórmulas y listas de éxitos, ¿la canción canaria es una desconocida para las nuevas generaciones?

“Sí, cómo no. Si estamos hablando de géneros como el rap o el reggaeton, actualmente hay artistas canarios que están despuntando mucho. La canción canaria de raíz, y mucho menos el folklore, no tiene ya prácticamente cabida dentro del ámbito de las radios actuales, con lo cual se hacen imprescindibles ese tipo de acciones, ya que si no es de esta manera a los chiquillos no les llega este repertorio musical”.

– ¿Cómo han respondido los escolares ante esta propuesta musical?

“Pues podría parecer a priori que los niños no tienen interés por algo que, de entrada, lo asocian con gente mayor o que no conecta con ellos. Sin embargo, la respuesta en el ciento por ciento de los casos, siempre es muy interesante. Los chicos atienden con mucha buena actitud y siempre acaban pasándoselo bien o eso es lo que acaba uno detectando desde el escenario. Luego, también depende de la preparación previa que hayan tenido por parte de los profesores y eso se nota mucho. Cuando el profesor ha trabajado en clase estos contenidos, los niños vienen con mucha más predisposición”.

– ¿Qué sensaciones ha experimentado desde el escenario con ‘Canarias EnCanta’?

“Pues todas muy buenas. Primero, hay más niños de los que parece que conocen parte de nuestra tradición, porque les voy preguntando a lo largo del desarrollo del espectáculo y responden, a veces, con cosas sorprendentemente positivas. Es decir, conocen mucho más de lo que uno se cree de la tradición de nuestras Islas y si no la conocen, la respuesta casi siempre es positiva. O sea, los niños no mienten. Es decir, no es un público que quiere quedar bien y es cortés. Si no les gusta y se aburren empiezan a hacer ruido, a moverse en el asiento o a bostezar, y generalmente han respondido muy bien y eso es bastante alentador”.

– ¿Qué significa este proyecto en el conjunto de su dilatada carrera?

“A mi me encanta hacer esto, me hace muy feliz. Creo que es fundamental trabajar con los más pequeños. Sobre todo, cuando estamos hablando de una música que tiene que ver con el patrimonio y material que es muy frágil y que necesita de nuestro esfuerzo, para que las nuevas generaciones también lo asuman, como parte de su legado y como una responsabilidad en cuanto a su transmisión. Me encanta hacer esto y creo que es una responsabilidad hacerlo, así que estoy cada año deseando que haya alguna actividad musical con enfoque didáctico”.

– ¿La canción popular canaria tiene futuro?

“Yo creo que sí. Ahí están, por ejemplo, Los Sabandeños, que llevan más de cincuenta años en el candelero, y con los que comparto actualmente una experiencia común. Seguimos acudiendo a la Península a diversos teatros de distintas comunidades autónomas y siempre la respuesta es fantástica. Se llenan los teatros y el público lo recibe muy bien. Al igual que otros compañeros. El timple ha sido muy bien recibido fuera. Por lo tanto, yo creo que sí tiene futuro la canción popular canaria. Luego, siempre hay nuevas generaciones, gente joven que se suma a montar grupos de música popular y vemos a gente muy valiosa haciendo música tradicional. Todo ello me hace ser muy positivo y creo que tiene muy buen futuro”.

– ¿Con cuál de las cinco ediciones celebradas se quedaría?

“Con cualquiera de ellas. Quizás, en la primera hubo algún momento especial. Por ejemplo, compartimos con Pepe Dámaso algo maravilloso. Era su cumpleaños y alguien le regaló venir a escuchar una función de Canarias EnCanta y aquello fue un momento muy especial y muy bonito. Pero eso sucedió porque era ese momento. Sin duda alguna, cualquiera de las ediciones celebradas hasta ahora ha sido muy especial”

– ¿Qué tiene la música canaria que no tengan otras músicas?

“Bueno, cada música de cada lugar es única y singular. Eso es lo que tiene el folklore y la música tradicional. En el caso de Canarias creo que un distintivo es la tricontinentalidad; de hecho le explicamos a los niños que somos euroafroamericanos, esa condición mestiza, desde el puente del sur, en una condición de atlanticidad y de una personalidad diversa, atlántica y abierta, que considero que nos ha cincelado con una música muy particular, muy ecuménica, muy mestiza y, al mismo tiempo, única en el mundo. Tenemos un poquito de muchas cosas, pero somos únicos en cuanto a nuestra esencia tradicional”.