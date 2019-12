La danza se traslada a La Granja, BIBLI, el Pasaje Cachimba y Teatro Victoria

El festival de danza Canarias dentro y fuera se encuentra en el meridiano de la edición, pero aún quedan muchas propuestas de las que disfrutar. El sábado 28 de diciembre iniciaremos la tercera jornada, a las 12:30 h, en La Granja Espacio de Creación, que comienza su camino con el festival en la presente edición. Celebramos esta nueva colaboración con la actuación de la bailarina Paula Quintana y “Las alegrías”, con la que ha sido galardonada con el premio a Mejor interpretación de Danza en los X Premios Réplica de las Artes Escénicas Canarias. En esta ocasión, interpretará el formato CUBO BLANCO, una adaptación de la pieza original para salas de mediano formato.

Por la tarde, en el espacio BIBLI, también nueva incorporación al festival, tendremos dos pases: uno a las 19:00 hh y otro a las 20:00 hh, donde Isabel Andreu Mora interpretará “Ex Nihilo, (Nihilo)…de la nada…”, un proyecto de flamenco donde parte del concepto “vacío creativo”: “esa sensación de impotencia combinada con un profundo deseo de continuar haciendo aquello que tanto nos gusta. Queriendo que éste sea un tema o motivo más sobre el que trabajar, no entenderlo como un obstáculo”, y Javier Arozena “Schwannengesang”, una pieza que abre puertas a otros espacios de estar y habitar.

A las 19:30 hh, en el Pasaje Cachimba del barrio de El Toscal, Daura Hernández García y Luis Hergón presentarán la pieza “Ropa tendida”: “Jugar, regar las plantas, tomar café, besar, mirar al mar y a las estrellas, llorar, escuchar historias, contar secretos, tender la ropa, jugar, jugar, jugar. Las azoteas son para nosotros un lugar de encuentros, de muchos diferentes, desde la infancia hasta ahora. Las

azoteas son un lugar de nostalgia y algo de lo que carecemos actualmente figurativa y literalmente, esa parte de familia, de conexión a la tierra, al mar. En la azotea siempre pasan cosas”.

Finalizamos la programación nuevamente en el Teatro Victoria a las 21:00 hh para compartir las actuaciones de Cía. Steam Room, compuesta por Aleksandar Georgiev (Macedonia/Bulgaria), Zhana Pencheva (Bulgaria) y Darío Barreto (Canarias), que presentarán “dragON aka PONY”, un trabajo coreográfico centrado en las prácticas drag que exploran los límites del cuerpo o la identidad de género, Abián Hernández procedente de Gran Canaria con la pieza “Prejuicio”, la Cía. MoBBAA, dirigida por Judit Mendoza, “Hilando al infinito-en vivo”, en la que participan personas de la tercera edad: Antonio Varet, Concepción Ruiz, Domingo García, Dulce Amador, Paloma de la Cruz y Pablo Cruz. Cía. Sonia Rodríguez participa con “ARISE” de la que reza su sinopsis: “No me importa si duele, quiero tener el control. Quiero un cuerpo perfecto, quiero un alma perfecta. Por un minuto me perdí, me perdí. I lost myself, I lost myself”.

El Festival de Danza Canarios dentro y fuera cuenta, en esta 18ª edición, con el patrocinio del Cabildo Insular de Tenerife, el Gobierno de Canarias, el Distrito Centro-Ifara y el Organismo Autónomo de Cultura ambos pertenecientes al Excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Canarias Cultura en red, TEA Tenerife Espacio de las Artes y MUNA Museo de Naturaleza y Arqueología. Colaboran Equipo PARA, Emprendo Danza, Tenerife Urban Dance, BIBLI, La Granja Espacio de Creación, el Ministerio de Cultura INAEM y la Red Teatros Alternativos de España.

El Teatro Victoria, como sede organizativa del festival, acogerá las exhibiciones de piezas de sala de pequeño y mediano formato y talleres formativos impartidos por participantes de la presente edición del festival. Asimismo, importantes instituciones de la ciudad abren sus puertas nuevamente a este encuentro como TEA Tenerife Espacio de las Artes, MUNA Museo de Naturaleza y Arqueología o el Teatro Guimerá, colaboradores habituales del festival. Un año más, apostamos por llevar la danza a espacios de calle ya conocidos como el Pasaje Cachimba, la Plaza Ireneo González, la Plaza Isla de la Madera, la Plaza de España y el Parque García Sanabria. Además, en esta ocasión contamos con las nuevas colaboraciones de BIBLI y La Granja Espacio de Creación.

Puede consultar el resto de la programación en la web de Teatro Victoria. Entradas para Teatro Victoria 8€, 5€ alumnado AAEE, socios y socias de Solar y Asociación PiedeBase. Reservas llamando al 922 29 05 78 o info@elteatrovictoria.