Toda una década: las historias más destacadas en Estados Unidos de 2010 a 2019

La década entre 2010 y 2019 fue dramática en Estados Unidos, una década repleta de altibajos. A medida que llega a su fin, echemos un vistazo a algunas de las historias más importantes o de mayor impacto.

2010: CATÁSTROFE ECOLÓGICA Y ESPÍAS

El 20 de abril una explosión en la plataforma de perforación Deepwater Horizon en el Golfo de México causó el mayor derrame de petróleo marino en la historia.

El 27 de junio, el FBI arresta a 10 espías rusos viviendo en secreto en los Estados Unidos. Solo unos días después, el grupo fue llevado a Viena, Austria, donde fueron entregados a las autoridades rusas a cambio de cuatro ciudadanos rusos acusados de ser agentes dobles.

El año termina con más noticias de espionaje, y nada más y nada menos, que con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se entrega el 8 de diciembre a la policía británica después de que las autoridades suecas emitieran una orden de arresto en relación con una acusación de violación. Sin embargo, las autoridades suecas anunciaron que abandonarían la investigación de Assange en noviembre de 2019.

2011: MUERE BIN LADEN

El 1 de mayo de 2011, el presidente Barack Obama se dirigió a la nación para anunciar la muerte del terrorista Osama bin Laden, luego de una exitosa redada de los equipos especiales de la Armada, Navy SEAL , que tenía como objetivo eliminar a la célula intelectual del atentado del 11 de septiembre en Pakistán.

El 17 de septiembre, el movimiento Occupy Wall Street comienza con unas 1.000 personas protestando en el parque Zuccotti del centro de Manhattan.

2012: EL AÑO DE LAS MASACRES

El 20 de julio un pistolero abrió fuego durante el estreno de medianoche de la película de la saga Batman El Caballero Oscuro en Aurora, Colorado, matando a 12 personas e hiriendo a docenas más. El asesino fue sentenciado a cadena perpetua.

Otro acto sangriento se dio durante el aniversario del atentado del 11-S, cuando el embajador Christopher Stevens y otros tres estadounidenses fueron asesinados durante un asalto a la misión diplomática estadounidense en Benghazi, Libia. Ese mismo año, un fenómeno de proporciones monumentales, arrasa el noreste del país el 29 de octubre, la súper tormenta Sandy causó muertes y daños generalizados.

Noviembre llegó causando otras tormentas. El 6 de noviembre, los votantes en Colorado y Washington votaron a favor de la legalización de la marihuana con fines recreativos, siendo los primeros estados en hacerlo. Desde entonces, otros nueve estados han seguido su ejemplo. El Pentágono también se vio sacudido en estas fechas a causa de un escándalo, el 9 de noviembre, el general David Petraeus renunció como director de la CIA después de que el FBI descubriera que compartió información clasificada con su amante y biógrafa, Paula Broadwell.

El año terminó con otra desgracia. El 14 de diciembre un pistolero con trastornos mentales mató a 20 niños y seis adultos en la escuela primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, antes de suicidarse.

2013: BOMBAS Y ESCLAVITUD

El 28 de febrero de 2013, la leyenda del baloncesto Dennis Rodman viajó a Corea del Norte para reunirse con el líder Kim Jong-un, convirtiéndose en el primer estadounidense en conocer al nuevo líder.

En primavera, volvió la violencia a Estados Unidos, con un ataque terrorista. El 15 de abril, dos bombas de manufacturadas con ollas de presión explotaban en la línea de meta del Maratón de Boston, matando a tres personas e hiriendo a más de 250.

El 6 de mayo, tres mujeres que habían estado presas y esclavizadas durante una década fueron rescatadas de la casa de Ariel Castro en Cleveland, Ohio.

Vuelve el verano y con él, las intrigas políticas y de espionaje. El 6 de junio, los diarios The Guardian y el Washington Post publicaron historias basadas en la información que el contratista gubernamental Edward Snowden les había filtrado. Snowden huyó del país y, finalmente, se le permitió el asilo en Rusia.

El 13 de julio, el movimiento Black Lives Matter comienza después de que un oficial blanco de la policía, George Zimmerman, fuera absuelto de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en la muerte a tiros del adolescente negro Trayvon Martin.

2014: CONTAMINACIÓN Y PIRATERÍA

La primera noticia de gran relevancia llega con el deshielo. En el mes de abril la crisis del agua de Flint comienza cuando la ciudad de Michigan intenta reducir los costos obteniendo su agua del río Flint en lugar de obtenerla de Detroit. Más tarde, los médicos les dirían a los residentes que dejaran de usar el agua después de encontrar altos niveles de plomo en la sangre de los niños.

El 31 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos acuerda liberar a cinco comandantes talibanes a cambio del sargento Bowe Bergdahl, que había desaparecido de una base en Afganistán cinco años antes.

El 11 de agosto el actor Robin Williams fue encontrado muerto por suicidio en su casa en California. El 9 de agosto, Michael Brown, un joven desarmado de 18 años, es asesinado a tiros por un oficial de policía en Ferguson, Missouri, causando varios días de disturbios en la comunidad y alimentando el movimiento Black Lives Matter.

El 19, el fotoperiodista estadounidense James Foley es decapitado en un video grabado por el ISIS, y el año termina con un nuevo problema, el 24 de noviembre, los piratas informáticos rompen la red de Sony Pictures Entertainment y publican información privada contra la compañía. El FBI culpó del ataque a Corea del Norte.

2015: MUERTE EN DIRECTO, RELACIONES CON CUBA

El 6 de junio, Joyce Mitchell, una trabajadora del Centro Correccional Clinton en Dannemora, Nueva York, saltó a la fama por ayudar a escapar a dos asesinos condenados. David Sweat y Richard Matt pasaron casi tres semanas huyendo. Más tarde, Matt fue asesinado en un tiroteo con la policía, mientras que a Sweat le dispararon y sobrevivió.

El 16 de junio, el magnate inmobiliario, Donald Trump, anunció su candidatura a la presidencia con un discurso en la Torre Trump llamando a los inmigrantes mexicanos “violadores”. El 26 de junio, la Corte Suprema emitía un fallo (5 a 4) legalizando el matrimonio homosexual.

El 11 de julio, el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán escapa, por segunda vez, de su celda en una prisión mexicana de alta seguridad, sin embargo, fue recapturado seis meses después y extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado. Ese mismo mes, se restablecieron los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Cuba, décadas después de la revolución de 1959 de Fidel Castro.

Llega el mes de agosto y el día 21 tres hombres estadounidenses, incluidos dos miembros militares activos, frustran un ataque terrorista en un tren francés. Cinco días después, la reportera de televisión Alison Parker y su cámara Adam Ward, eran asesinados a tiros durante un directo para noticias en Virginia. El pistolero, un ex empleado descontento, murió por suicidio horas después.

2016: TRAGEDIA EN UN CLUB GAY, COMIENZAN LOS ESCÁNDALOS

El 21 de abril, la leyenda de la música Prince es encontrado muerto en el ascensor de su propiedad en Minnesota. Una autopsia más tarde descubriría que el cantante murió de una sobredosis de fentanilo.

Vuelven las masacres estivales, esta vez el 12 de junio de 2016. Un hombre armado abre fuego dentro de Pulse, un club nocturno gay en Orlando, Florida, matando a 49 personas e hiriendo a 53. El 7 de julio, cinco policías de Dallas son asesinados mientras trabajaban en un mitin de Black Lives Matter.

El 26 de agosto el mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, se sentó en el banquillo durante el himno nacional arguyendo que lo hacía para defender a las personas oprimidas. La protesta de Kaepernick más tarde se convirtió en una rodilla hincada durante el himno en lugar de ponerse de pie. Kaepernick se convirtió en agente libre en 2017, pero no ha trabajado en la liga desde entonces.

El 12 de septiembre Indianapolis Star publica un informe que detalla cómo USA Gymnastics no denunció el abuso sexual cometido por el médico de la Universidad Estatal de Michigan, el Dr. Larry Nassar. En enero de 2018, Nassar fue sentenciado desde 40 a 175 años de prisión por múltiples delitos sexuales.

Empiezan los escándalos políticos preelectorales el 7 de octubre, cuando el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre Seguridad Electoral emiten una declaración conjunta advirtiendo que los rusos estaban tratando de interferir en las elecciones presidenciales.

El 8 de octubre, The Washington Post publica un vídeo de una entrevista de 2005 entre el anfitrión de “Access Hollywood” Billy Bush y Donald Trump, en el que este último dijo que puede coger a las mujeres “por el…” porque es una estrella. El 8 de noviembre, Trump es elegido presidente, derrotando a la demócrata Hillary Clinton.

2017: TRUMP TOMA POSESIÓN, #METOO

El 20 de enero, Donald Trump juramenta como presidente número 45 de la nación. El 21 de enero, cientos de miles de personas se reúnen en Washington en protesta por la elección de Trump.

El 1 de junio Trump anuncia su intención de sacar a los Estados Unidos del acuerdo climático de París. Y el día 8 de julio The New York Times publica un informe sobre cómo los miembros de la campaña de Trump, incluido su hijo Donald Jr., se reunieron con agentes rusos en la Torre Trump antes de las elecciones presidenciales de 2016. En octubre se solidifica el movimiento #MeToo. El productor de películas Harvey Weinstein fue el primero en caer cuando The New York Times y New Yorker publicaron acusaciones de conducta sexual inapropiada.

El 1 de octubre 58 personas murieron y más de 850 resultaron heridas luego de que un hombre armado disparara contra la multitud en un festival de música de Las Vegas.

2018: CRISIS HUMANITARIA; ASESINATO DE KHASHOGGI

El 14 de enero, una adolescente se escapa de la casa de su familia en el sur de California y llama a la policía para rescatar al resto de sus 12 hermanos de sus padres abusivos, quienes fueron condenados a cadena perpetua en abril de 2019. El 14 de febrero, 17 estudiantes y personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, son asesinados, y otros 17 resultan heridos en un tiroteo.

El 13 de abril, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia realizan ataques aéreos contra Siria en respuesta al presunto uso de armas químicas por parte del presidente Bashar al-Assad.

Del 6 de abril al 20 de junio de 2018, bajo su política de inmigración de “tolerancia cero”, la administración Trump separa a miles de niños de sus padres migrantes en la frontera.

El 24 de abril, el ADN enviado a una base de datos ayuda a los investigadores a descubrir quién creen que es el “asesino del Estado Dorado”, un criminal violador que atormentó el Área de la Bahía en los años 70 y 80.

El 27 de septiembre, más de 20 millones de personas sintonizaban sus televisores para ver la audiencia de confirmación del nominado de la Corte Suprema de Justicia Brett Kavanaugh. Kavanaugh regresó para una segunda ronda de audiencias cuando una mujer se adelantó para acusarlo de agredirla sexualmente cuando ambos estaban en la escuela secundaria.

El 2 de octubre, el periodista del Washington Post Jamal Khashoggi es asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul.

2019: EL JUICIO POLÍTICO A TRUMP

El 10 de enero, Jayme Closs, una niña de Wisconsin de 13 años que desapareció tres meses antes, escapa de una casa rural donde fue retenida cautiva por el asesino de sus padres.

En marzo, se prohíben el Boeing 737 Max en espacios aéreos después de dos accidentes en 5 meses que mataron a 346 personas.

El 12 de marzo, los fiscales federales en Boston acusan al menos a 50 millonarios del escándalo de “Varsity Blues”, acusados de usar sobornos para llevar a sus hijos estudiantes a la universidad.

El 18 de abril se publicaba una versión redactada del informe del abogado especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y la posible colusión de la campaña de Trump.

El 10 de agosto el multimillonario delincuente sexual Jeffrey Epstein es encontrado muerto en su celda de Manhattan, donde estaba en espera de juicio por delitos de tráfico sexual.

El 31 de octubre, la Cámara vota para formalizar su investigación de juicio político sobre los tratos del presidente Donald Trump con Ucrania y el 18 de diciembre, el presidente número 45 de los Estados Unidos se convierte oficialmente en uno de los tres sometidos a juicio político en la historia del país.